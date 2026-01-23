Σε κρίσιμη κατάσταση τα φράγματα - Σχεδόν μηδενική η συνεισφορά των τελευταίων βροχών

Η συνεισφορά των τελευταίων βροχών στην πληρότητα των φραγμάτων ήταν σχεδόν μηδαμινή, με τη συλλογή να είναι μόλις 400.000 κυβικά μέτρα νερού, είπε στο ΚΥΠΕ ο Α΄τεχνικός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Μάριος Χατζηκωστής. Καθώς ο Ιανουάριος εκπνέει, μόνο ένας καλός Φεβρουάριος ή και Μάρτιος με καταρρακτώδεις βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να δείξουν την έξοδο από την «τραγική κατάσταση» στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα νερού στα φράγματα, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηκωστής, για να λεχθεί ότι η εισροή νερού στα φράγματα είναι σε «καλό δρόμο για την εποχή θα έπρεπε τον Ιανουάριο να ήταν συνεχής στα 3 εκ. κυβικά την ημέρα», προσθέτοντας ότι τους χειμερινούς μήνες θα έπρεπε η εισροή να ήταν στα 30 με 40 εκατομμύρια κυβικά. Ωστόσο ανέφερε ότι και η λίγη εισροή είναι καλή.

Για τη βροχόπτωση τα τελευταία 24ωρα, ανέφερε ότι ήταν έντονη κατά διαστήματα και σε μεμονωμένες περιοχές. Πρόσθεσε ότι στην επαρχία Πάφου οι βροχές ήταν περιορισμένες, 3 με 5 χιλιοστά, με αποτέλεσμα η εισροή νερού στα φράγματα της επαρχίας να είναι μικρή. Αυξημένες βροχές στα 20 με 25 χιλιοστά που υπήρξαν στο Τρόοδος έδωσαν μια αυξημένη εισροή, αλλά η εισροή και η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα συνολικά έφθασε μόνο το 11%, είπε επισημαίνοντας ότι πέρσι είχαμε 26% πληρότητα φραγμάτων και δόθηκε νερό στους γεωργούς με «χίλια βάσανα».

Θέλουμε 45 εκατομμύρια κυβικά ακόμα και συγκεντρώθηκε το τελευταίο 24ωρο 400.000 κυβικά νερό, δηλαδή μόλις το 1%, συνέχισε παρατηρώντας ότι θέλουμε περισσότερα νερά, με αυξημένη ποσότητα.

Αφού ανέφερε ότι ουδεμία σχέση έχει η βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα με τη βροχόπτωση που υπήρξε στην Κύπρο, που ήταν με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία 19 χιλιοστά, εξήγησε ότι στην Αττική ήταν 150 χιλιοστά. Για να βγει η Κύπρος από την τραγική κατάσταση αποθεμάτων νερού χρειάζεται κάτι ανάλογο, βεβαίως σε ρυθμό που να αποφευχθούν καταστροφές, δηλαδή χρειάζεται 100 χιλιοστά βροχόπτωση σε δύο ημέρες, σημείωσε.

Στη συνέχεια εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο τριήμερο θα υπάρξει εισροή άλλου ενός εκατομμυρίου κυβικών μέτρων και αφού σημείωσε πως η κάθε σταγόνα νερού συνεχίζει να είναι σημαντική, επανέλαβε ότι χρειαζόμαστε πολλές βροχές ακόμα, που φαντάζει δύσκολο όχι όμως ακατόρθωτο.

Εξήγησε ότι ο Ιανουάριος που είναι ο καλύτερος μήνας εισροών εκπνέει, αλλά, ανέφερε μπορεί να ακολουθήσει ένας δυνατός Φεβρουάριος ή και ένας δυνατός Μάρτιος, πριν «τελειώσει το παιγνίδι» αφού οι όποιες βροχές πέσουν μετά τον Μάρτιο δεν θα εισφέρουν το παραμικρό στα αποθέματα νερού.

Ερωτηθείς εάν η χιονόπτωση βοηθά στη συλλογή νερού, εξήγησε ότι η χιονόπτωση βοηθά μόνο στο να ρέει το νερό των βροχών από ποτάμια και ρυάκια προς τα φράγματα χωρίς να το απορροφά η γη. Δηλαδή διατηρεί τους ποταμούς κορεσμένους και έτσι το νερό ρέει, πρόσθεσε αναφέροντας ότι κατά τους προηγούμενους μήνες η διψασμένη γη κατάπιε τις όποιες βροχές και τώρα μπορούμε να πούμε ότι η γη είναι «χορτασμένη».

Περαιτέρω λέγοντας ότι τα χιόνια απλά διατηρούν τη ροή της βροχής, σημείωσε ότι «δεν σωζόμαστε με τα χιόνια», καθώς όταν λιώνουν μέρος του νερού εξατμίζεται, άλλο απορροφάται από τη γη και κάποιο ποσοστό καταλήγει στα φράγματα.

Καταλήγοντας εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να συγκεντρώσουν ικανοποιητική ποσότητα νερού τα φράγματα χρειάζεται καταρρακτώδης βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ