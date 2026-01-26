Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει το κύριο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ran Gvili.

Το πέρασμα είχε παραμείνει κλειστό από τον Μάιο του 2024, μετά την κατάληψη της περιοχής από τις ισραηλινές δυνάμεις, και η επαναλειτουργία του είχε αρχικά σχεδιαστεί στα πλαίσια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του Gvili ξεκίνησε πρόσφατα στη βόρεια Γάζα και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού.

Η οικογένεια του 24χρονου ομήρου είχε ζητήσει να επιστραφεί πρώτα το σώμα πριν ανοίξει το πέρασμα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφαλή επιστροφή του στη χώρα για ταφή.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται ενώ οι διεθνείς μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί αξιωματούχοι, συνεχίζουν να πιέζουν τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς να προχωρήσουν στην εφαρμογή των επόμενων βημάτων του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακά τη δημιουργία νέας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης και την ανοικοδόμηση της περιοχής, μαζί με τη μερική αποστρατικοποίηση των ένοπλων ομάδων.

Το τραγικό συμβάν θυμίζει το ξέσπασμα της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες Ισραηλινοί οδηγήθηκαν όμηροι στη Γάζα.

Από τότε, η περιοχή έχει βιώσει μια ανθρωπιστική κρίση και η διαχείριση των συνοριακών περασμάτων παραμένει κρίσιμη για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την ανάκτηση του σώματος του Ran Gvili, το Ισραήλ αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα περιορισμένα, αρχικά μόνο για πεζούς, υπό αυστηρούς ελέγχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή εφαρμογή της εκεχειρίας και την προώθηση των ειρηνευτικών διαδικασιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από Guardian