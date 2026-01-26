Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου στηρίζει έμπρακτα ευάλωτες οικογένειες του Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου και το προσωπικό της αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την κοινωνική τους ευαισθησία και την έμπρακτη στήριξή τους προς τις ευάλωτες ομάδες της επαρχίας μας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, κ. Μιχάλης Νικολάου, παρέδωσε στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου, κ. Λάκη Χριστοδούλου, δωροκουπόνια αξίας €500 για την αγορά τροφίμων, με σκοπό την ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας το έργο του Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη συμπολιτών μας που δοκιμάζονται.

Το Ε.Σ.Σ.Ε. εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου και το προσωπικό της για την πολύτιμη συνεισφορά και τη διαρκή τους υποστήριξη στο κοινωνικό τους έργο.

