Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε και η πέμπτη σορός στο εργοστάσιο της Βιολάντα (βίντεο)

Την σορό της εργαζόμενης που αναζητούνταν στο εργοστάσιο Βιολάντα, εντόπισαν οι Αρχές στα Τρίκαλα, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Γιώργος Καλαβούτας.

Οι σοροί που βρέθηκαν απανθρακωμένες μεταφέρονται στη Λάρισα για ταυτοποίηση. Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Παρόλα αυτά, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι «τα στελέχη της συλλέγουν ανθρώπινα μέλη και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουν αν ανήκουν στην τέταρτη ή πέμπτη νεκρή. Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να γίνει εξέταση DNA για να διαλευκανθεί η ταυτότητα».

Οι Αρχές, σύμφωνα με τον κ. Καλαβούτα, αναζητούν «αποδεικτικά στοιχεία για το τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία στα χαλάσματα».

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στις τέσσερις τα ξημερώματα παραμένουν όλα ανοιχτά.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης, που έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη και σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, προκάλεσε κατάρρευση τμημάτων του κτηρίου και ακολούθησε εκτεταμένη πυρκαγιά, με το εργοστάσιο να υφίσταται ολοκληρωτική καταστροφή.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Την ίδια ώρα, ένα αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της φονικής έκρηξης βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

Η στιγμή της έκρηξης στις 3:55 τα ξημερώματα ακούστηκε σε απόσταση οκτώ χιλιόμετρα μακριά από τη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία παρόλο που βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Καρδίτσης, όπως μετέδωσε το trikalazoom.

Το ωστικό κύμα ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, αποδεικνύοντας τη βιβλική σφοδρότητα της έκρηξης που σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Οι έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και πυροσβέστης, έλαβαν εξιτήριο, έχοντας νοσηλευτεί προληπτικά, ωστόσο παραμένουν σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα ερείπια του εργοστασίου, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου ή άλλου αερίου κοντά στους φούρνους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο για τα αίτια της πολύνεκρης έκρηξης.

Πηγή: cnn.gr