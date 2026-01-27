Οι γκρίζες ζώνες της φορολογικής μεταρρύθμισης - Σημαντικές αλλαγές αλλά και ασάφειες

Την πρόοδο, αλλά και τα «θολά» σημεία της φορολογικής μεταρρύθμισης εξέτασε χθες η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με τον έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη να καταγράφει πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν ήδη από το πρώτο στάδιο εφαρμογής. Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι περισσότεροι μισθωτοί θα δουν αυξημένο καθαρό εισόδημα λόγω υψηλότερου αφορολόγητου και ευνοϊκότερων κλιμάκων, αλλά η εφαρμογή της μεταρρύθμισης φέρνει στην επιφάνεια ασάφειες που απαιτούν τροποποίηση της νομοθεσίας για να διορθωθούν.

Ειδικότερα, στη συζήτηση των βουλευτών με τον έφορο Φορολογίας προέκυψαν τα εξής σημεία που χρήζουν διευκρινίσεων:

1ον δάνειο για ανακαίνιση κατοικίας και επιδότηση τόκω

Δεν καταγράφηκε ρητά στη νομοθεσία ότι οι τόκοι δανείου για ανακαίνιση καλύπτονται από το καθεστώς εκπτώσεων όταν υπάρχει επιδότηση τόκων. Η πρόθεση, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνεδρία, ήταν να περιλαμβάνονται, ωστόσο απαιτείται σαφής νομοθετική αποτύπωση για αποφυγή παρερμηνειών.

2ον χρόνος αναγνώρισης πράσινων επενδύσεων

Για δαπάνες όπως φωτοβολταϊκά, το Τμήμα Φορολογίας λαμβάνει ως κριτήριο την ημερομηνία τιμολόγησης, με ισχύ από 1/1/2026. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα σε περιπτώσεις προκαταβολών ή καθυστερημένης εγκατάστασης.

3ον αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με δόσεις

Τέθηκε το ερώτημα αν η έκπτωση ισχύει κατά την αγορά ή σταδιακά με βάση την αποπληρωμή. Η θέση του εφόρου είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεται εξαρχής, με βάση την πράξη αγοράς, όμως χρειάζεται επίσημη ρύθμιση.

4ον ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων

Από 1η Ιουλίου τα ενοίκια πρέπει να καταβάλλονται μέσω εμβάσματος, αλλά δεν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση, κενό που επίσης χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να κλείσει.

Η πολιτική βούληση, όπως εκφράστηκε και από μέλη της επιτροπής, είναι οι ασάφειες να επιλυθούν γρήγορα ώστε τα οφέλη της μεταρρύθμισης να φτάνουν χωρίς εμπόδια στους φορολογούμενους.

Η εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων

Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων, το Τμήμα Φορολογίας έδωσε σειρά εξηγήσεων με στόχο να αποφευχθούν λάθη και παρερμηνείες κατά το πρώτο έτος της μεταρρύθμισης. Κατ' αρχάς, διευκρινίστηκε ότι η μη άμεση υποβολή του εντύπου ΤΦ59 δεν σημαίνει απώλεια των εκπτώσεων, καθώς οι σχετικές προσαρμογές μπορούν να γίνουν αναδρομικά. Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι δεν χάνουν το όφελος αν καθυστερήσουν να δηλώσουν τις εκπτώσεις που τους αφορούν.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος και τον ορισμό των εξαρτώμενων τέκνων, για σκοπούς εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παιδιά μιας οικογένειας, ακόμη και αν στο μέλλον δημιουργήσουν δικό τους νοικοκυριό.

Σύμφωνα με τον νόμο για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το εισόδημα όσων βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, όχι μόνο των γονιών. Η εισήγηση του εφόρου είναι «από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα εξαρτώμενο τέκνο να προσμετρώνται όλα τα παιδιά για τις εκπτώσεις σε δάνειο, ενοίκιο, πράσινες αγορές, αλλά το εισόδημα των παιδιών να μην υπολογίζεται στο οικογενειακό εισόδημα».

Όσον αφορά τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, κάποια εισοδήματα που δεν φορολογούνται, υπολογίζονται για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς κριτηρίων. Πρόκειται για τη διατροφή, και χορηγίες και παροχές από το Δημόσιο, π.χ. χορηγία για φωτοβολταϊκά ή αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Ειδικά για τη διατροφή, επισημάνθηκε ότι ούτε ο καταβάλλων δικαιούται φοροαπαλλαγή ούτε ο λήπτης φορολογείται, ωστόσο το ποσό λαμβάνεται υπόψη στο εισόδημα εκείνου που το εισπράττει για σκοπούς κριτηρίων.

Σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες, ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού δικαιούται διπλή φορολογική έκπτωση, ενώ ο άλλος γονέας μπορεί να λάβει μονή έκπτωση, εφόσον εμπίπτει στα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια (€40.000).

Στις περιπτώσεις κοινής επιμέλειας δεν αναγνωρίζεται καθεστώς μονογονεϊκής οικογένειας και τα εισοδήματα συνυπολογίζονται διαφορετικά.

Διαζευγμένος γονέας που δεν έχει επιμέλεια και δεν διανυκτερεύει κοντά του το παιδί, σε περίπτωση που παντρευτεί ξανά και κάνει άλλη οικογένεια, το εισοδηματικό του κριτήριο πάει στις €100.000 και δικαιούται έκπτωση εξαρτώμενου και για το παιδί από τον προηγούμενο γάμο, παρόλο που είναι υπό άλλη στέγη.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι φοιτητές έως 24 ετών θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα ανεξαρτήτως του αν είναι έγγαμοι ή έχουν δικά τους παιδιά, ενώ η φορολογική έκπτωση για τέκνο ισχύει για ολόκληρο το έτος ακόμη και αν αυτό έχει γεννηθεί στις 31/12. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση θανάτου τέκνου εντός του έτους.