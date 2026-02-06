Πυρκαγιά Λεμεσού: Εποχή απαντήσεων για την επιστροφή των αετών

Βαρύ ήταν το πλήγμα που δέχθηκε η πανίδα στις περιοχές που έγιναν στάχτη από τη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο. Καταστράφηκε μιά μεγάλη περιοχή, έκτασης 124 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να επηρεασθούν σημαντικά είδη, όπως ο περίφημος Αετός του Μπονέλι ή Σπιζαετός, ο οποίος φωλιάζει στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας διαπίστωσε ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς κάηκαν χωροκράτιες του αετού, δηλαδή καταστράφηκαν τα δέντρα και η βλάστηση των γκρεμών όπου φώλιαζε, αλλά και η περιοχή όπου θήρευε.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας, Νίκος Κασίνης, ανέφερε ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν κάνει σπορές σε ορισμένες περιοχές, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα σε κάποιον βαθμό, ωστόσο η περίοδος που διανύουμε, όπου αρχίζει η φωλεοποίηση και η εμφάνιση της πράσινης βλάστησης, θα δώσει ενδείξεις για το κατά πόσο οι περιοχές αυτού του είδους είναι ενεργές ακόμα ή τις έχει εγκαταλείψει, καθώς ορισμένες από αυτές καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Όπως διαβεβαίωσε, σε περίπου έναν μήνα η Υπηρεσία θα γνωρίζει αν οι περιοχές έχουν καταληφθεί πάλι από ζευγάρια αετών. «Κάποιες ενδεχομένως ναι, όπως οι γκρεμοί, εάν επανεμφανιστεί σε αυτούς η αναγκαία βλάστηση, και κάποιες ενδεχομένως όχι, γιατί κάηκαν δέντρα που δημιουργούσαν φωλιές», είπε.

Μετά την πυρκαγιά στα ανατολικά των καμένων περιοχών, η Υπηρεσία συνέχιζε να παρακολουθεί με πομπό ένα ζευγάρι αετών, με τις κινήσεις τους να επιβεβαιώνουν ότι τα δύο πτηνά δεν υπήρξαν θύματα της φωτιάς. Για ένα δεύτερο ζευγάρι που φώλιαζε στην περιοχή, δεν επιβεβαιώθηκε η επιβίωσή του. Εκτός από τα δύο ζευγάρια, υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα τρία, σε γειτονικές περιοχές, που εν μέρει η περιοχή τους εισερχόταν στην καμένη ζώνη, συνεπώς επηρεάστηκαν μερικώς οι χωροκράτιές τους.

Τρεις περιοχές Natura 2000 επηρεάστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο. Πηγή: Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ΤΕΠΑΚ

Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι η μεγάλη πυρκαγιά επηρέασε αρνητικά μικρότερα είδη, από θηράματα (Πέρδικες, Φάσσες, Λαγούς κτλ.) μέχρι Κουκουβάγιες και άλλα μικρά πουλιά, όπως ο Τρυπομάζης, που φωλιάζουν σε θάμνους. Τα μικρότερα είδη έχουν μικρότερη ελπίδα να γλιτώσουν από μία τόσο μεγάλη καταστροφή, σύμφωνα με τον κ. Κασίνη. Επίσης θεωρούν ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, όσον αφορά το κεφαλαίο των μικροθηλαστικών, όπως οι Σκατζόχοιροι, αλλά και των ερπετών. Για αυτά, εκτιμούν ότι δέχθηκαν σχεδόν πλήρη καταστροφή.

Για την υποστήριξη της άγριας πανίδας στην καμένη έκταση, η Υπηρεσία πραγματοποίησε τους προηγούμενους μήνες εργασίες επιδιόρθωσης και τροφοδότησης των υφιστάμενων τεχνητών ποτίστρων και χώρων τροφοληψίας, ενώ παράλληλα εγκατέστησε νέες τεχνητές ποτίστρες σε καίρια σημεία στην πληγείσα περιοχή. Παράλληλα ενίσχυσε την παροχή τροφής με τη διασπορά σπόρων δημητριακών. Σύμφωνα με τον κ. Κασίνη αυτές οι ενέργειες δρουν ως «πρώτες βοήθειες». Αφού αφέθηκε η περιοχή να «ησυχάσει» και να ξεπεράσει το «σοκ», οι πρώτες βροχές και το πρώτο πρασίνισμα της γης, θα δώσουν ενδείξεις για το αν πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη της πανίδας.