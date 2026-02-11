Δωρεάν Δενδρύλλια από το Τμήμα Δασών στο My Mall Limassol

Το MyMall Limassol, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, προσκαλεί το κοινό από τις 14 μέχρι 20 Φεβρουαρίου να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση, με δωρεάν διάθεση δενδρυλλίων στο πλαίσιο του προγράμματος δεντροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα».

Καθημερινά, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ., λειτουργοί του Τμήματος Δασών θα βρίσκονται στην Είσοδο Β (κεντρική είσοδος) του MyMall Limassol, προσφέροντας δωρεάν μέχρι και 10.000 δενδρύλλια συνολικά, κυρίως αρωματικά φυτά όπως λεβάντα, θυμάρι, σπατζιά και άλλα.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό και διαχρονικό έργο του Τμήματος Δασών στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η φετινή δράση στο MyMall Limassol επεκτείνεται σε ολόκληρη εβδομάδα, προσκαλώντας ακόμη περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το MyMall Limassol ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Δασών για τη συνεχή και πολύχρονη συνεργασία, καθώς και για τη σημαντική προσφορά του προς το κοινό, όλα αυτά τα χρόνια, φέρνοντας τη φύση πιο κοντά στους πολίτες.