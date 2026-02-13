Δ. Πόλης Χρυσοχούς : Εμπειρία της φύσης και της παράδοσης σε τρεις θεματικούς χώρους

Τρεις θεματικούς χώρους που μετατρέπουν τη φύση, την πανίδα, τη θάλασσα και την παράδοση σε μια σύγχρονη, βιωματική εμπειρία,παρουσιάζει ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς.

Με διαδραστικά στοιχεία, τεκμηριωμένη πληροφόρηση και δράσεις για όλες τις ηλικίες, προσφέρουν γνώση και ουσιαστική επαφή με την ταυτότητα της περιοχής και του τόπου μας.

Πρόκειται όπως αναφέρεται για το Πάρκο Ερπετών & Αμφιβίων στο Νέο Χωριό ένα μοναδικό χώρο γνωριμίας με τον κόσμο των ερπετών και των αμφιβίων, με έντονο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Στον εξωτερικό χώρο φιλοξενούνται κυπριακά ερπετά και αμφίβια που επιβιώνουν στις φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού , ενώ στον εσωτερικό χώρο παρουσιάζονται εντυπωσιακά εξωτικά ερπετά, μαζί με επιλεγμένα κυπριακά είδη.

Ο χώρος προστίθεται, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία παρατήρησης και ενημέρωσης για τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της προστασίας αυτών των ειδών.

Σε σχέση με τον Πολυχώρο Θάλασσα και Πολιτισμού Πόλης – Λατσιού η Τοπική Αρχή αναφέρει πως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό μουσείο αφιερωμένο στη ναυτική ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, της Κύπρου και της Μεσογείου.

Μέσα από θεματικές αίθουσες, διαδραστικά εκθέματα και σύγχρονες τεχνολογίες, αναδεικνύεται η διαχρονική σχέση της περιοχής του Ακάμα και του νησιού μας με τη θάλασσα.

Επισημαίνεται τέλος πως πρόκειται για μια σύγχρονη και βιωματική μουσειακή εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Σε σχέση με το Μουσείο Αγροτικής Ζωής Ακάμα - Δρούσεια, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημειώνει πως πρόκειται για έναν «ζωντανό» χώρο αφιερωμένος στον άνθρωπο, την αγροτική παράδοση και τη χειροτεχνία.

Μέσα από αυθεντικά εκθέματα, τεκμηριωμένη ιστορική πληροφόρηση και βιωματικές δράσεις, ζωντανεύει η καθημερινότητα του παρελθόντος και διασώζεται η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς καλεί τους πολίτες να επισκεπτούν τους χώρους και να ζήσουν από κοντά όσα κάνουν την περιοχή μοναδική, μέσα από τη φύση, τον πολιτισμό και την ιστορία της.