Βουλευτικές 2026: Τέσσερις νέες υποψηφιότητες από το Κίνημα Οικολόγων

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, γνωστοποιώντας τέσσερα ακόμη πρόσωπα που θα διεκδικήσουν έδρα στη Βουλή. Πρόκειται για την Κατερίνα Βιολάρη Σπύρου και τον Χρίστο Ιωσηφίδη στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και τη Μαρία Κρίδη και την Όλγα Κορομπίντσεβα στην επαρχία Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των Επαρχιακών Συνελεύσεων. Οι τέσσερις υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, με το Κίνημα να τονίζει την εμπειρία, την κοινωνική δράση και τη θεματική ενασχόληση του καθενός σε ζητήματα πολιτικής, παιδείας, κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ποιοι είναι:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΑΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

Η Κατερίνα Βιολάρη Σπύρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Γονείς της, η Χέλεν Χειμωνίδη Βιολάρη, με καταγωγή από τη Λάρνακα, με οικογενειακές αναφορές στον αθλητισμό στον Πεζοπορικό και την επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης. Ο πατέρας της, από την κοινότητα Κιτίου, είναι ιδρυτής και Διευθυντής της K. Violaris Insurance Agency Ltd από το 1991.

Κατέχει πτυχίο Bachelor of Science στο Marketing Management από το P.A. College και μεταπτυχιακό τίτλο στις Ανθρώπινες και Εργασιακές Σχέσεις με εξειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Χρηματοοικονομικά από το Brunel University London. Εργάζεται από νεαρή ηλικία στην οικογενειακή επιχείρηση K. Violaris Insurance Agency Ltd, κατέχοντας πιστοποιήσεις στον Γενικό Κλάδο Ασφαλίσεων (2016) και στην Ασφάλιση Ζωής (2020). Παράλληλα, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της εστίασης, των εισαγωγών, της αθλητικής εκπαίδευσης και της φυσικής κατάστασης.

Η προσφορά της στον αθλητισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική στον χώρο του μπιλιάρδου. Ίδρυσε την Κυπριακή Ομοσπονδία Blackball και διετέλεσε Πρόεδρος εθνικών ενώσεων αναγνωρισμένων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, διοργανώνοντας παγκύπρια και διεθνή πρωταθλήματα. Υπό την ηγεσία της, η Κύπρος φιλοξένησε διοργανώσεις όπως το Mediterranean Cup και το Nations Cup.

Ως αθλήτρια, κατέκτησε 3η θέση στο European Snooker Championship και στο World Blackball Championship, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στα Commonwealth Billiards Championships στον Μαυρίκιο. Είναι η μοναδική πιστοποιημένη Διαιτητής Snooker στην Κύπρο.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά της στον αθλητισμό. Είναι μητέρα δύο παιδιών, τακτική αιμοδότρια και ενεργή πολίτης της Λάρνακας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

Κατάγεται από πολυμελή αγροτική οικογένεια στην Αθηαίνου. Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Κύκκου) (1963). Σπούδασε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κατέχει εννέα (9) πτυχία και διπλώματα: Κοινωνιολογία, Πολεοδομία, στο Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο κ.ά. Μιλά 4 ξένες γλώσσες .

Νυμφεύτηκε τη Δρ. Καλλιόπη Αγαπίου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου και μαζί απέκτησαν 3 παιδιά.

Εργάστηκε ως Διευθυντής Μελετών, Διευθυντής Πρωθυπουργικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στη Γαλλία (1972-1987). Διετέλεσε εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνούς δημοσίου δικαίου σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα και την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Ασχολήθηκε αποτελεσματικά για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Αρθρογραφεί στον Τύπο. Είναι μέλος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Μέλος της Πολιτικής Ομάδας Κυπριακού (συμβουλευτικής επιτροπής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας). Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρώπη -Κύπρος -Μεσόγειος, των Σωματείων ΣΠΑΘΗ και Νέα ΣΠΑΘΗ.

Αγωνίστηκε για τη σωτηρία του Συνεργατισμού. Δηλώνει αδιάφθορος και ενεργός, πολίτης που αγωνίζεται για τα κοινά: για την Αθηαίνου, τη Λάρνακα, την Κύπρο.

ΟΛΓΑ ΚΟΡΟΜΠΙΝΤΣΕΒΑ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ)

Η Όλγα Κορομπίντσεβα είναι επαγγελματίας στη διαχείριση γνώσης και στο ψηφιακό περιεχόμενο, με πάνω από 19 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και τεχνολογικά προσανατολισμένες εταιρείες. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίες διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η McKinsey & Company, η Roland Berger Strategy Consultants και η DuPont Sustainable Solutions.

Αυτή την περίοδο εργάζεται ως ειδικός στη διαχείριση γνώσης σε παγκόσμια εταιρεία FinTech, με έμφαση στην παρουσίαση σύνθετων τεχνικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών με σαφή, δομημένο και προσβάσιμο τρόπο προς διαφορετικά κοινά. Τα επαγγελματικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματική επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων γνώσης.

Η Όλγα κατέχει πτυχίο Νομικής. Μιλά άπταιστα ρωσικά και αγγλικά, διαθέτει επίπεδο Β1 στα ελληνικά και συμμετέχει ενεργά σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο. Παράλληλα, διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την ευζωία, την ευεξία — είναι πιστοποιημένη δασκάλα Hatha Yoga με διεθνή πιστοποίηση YTTC-300 — καθώς και για την ευημερία των ζώων.

ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΔΗ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ)

Η Μαρία Κρίδη ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, με βασικό άξονα την Παιδεία και τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας. Πιστεύει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Προσχολική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2009 έως σήμερα είναι ενεργή νηπιαγωγός ενώ τα τελευταία 14 χρόνια είναι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια παιδικού σταθμού στη Λεμεσό. Εστιάζει στην ανάγκη ενίσχυσης πολιτικών που στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την ψυχική ανθεκτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Κατέρχεται ως υποψήφια με στόχο να συμβάλει με συνέπεια και σοβαρότητα στη διαμόρφωση πολιτικών που επενδύουν στον άνθρωπο και στο μέλλον της κοινωνίας.