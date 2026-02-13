Η Cablenet θέτει ένα σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα με επίκεντρο την απλότητα, την εμπιστοσύνη και τις ψηφιακές επενδύσεις στην Κύπρο

Η Cablenet, στο πλαίσιο ενημερωτικού breakfast με εκπροσώπους των ΜΜΕ, παρουσίασε το μακροπρόθεσμο πλάνο της, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για απλότητα, διαφάνεια και σταθερή επένδυση στο ψηφιακό μέλλον της Κύπρου.

Η ενημέρωση στόχευε στην ουσιαστική παρουσίαση της στρατηγικής της εταιρείας αλλά και την συνεχή δέσμευση των μετόχων για επενδύσεις ώστε η Cablenet να παραμείνει στο προσκήνιο των τηλεπικοινωνίων στη Κύπρο. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μαυρίδης, στόχος είναι η συνδεσιμότητα να γίνει πιο κατανοητή, πιο εύκολη στην επιλογή και πιο αξιόπιστη στην πράξη.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η αρχή ότι οι πελάτες δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί στις τηλεπικοινωνίες για να κατανοούν τις υπηρεσίες τους. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στον σχεδιασμό προϊόντων, στην τιμολόγηση και στην επικοινωνία με τους πελάτες, με έμφαση στη μείωση της πολυπλοκότητας, στην αποφυγή απρόβλεπτων χρεώσεων και στην παροχή premium εμπειρίας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πιο ξεκάθαρα πλάνα, απλούστερη και διαφανή τιμολόγηση και υπηρεσίες που λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε οι πελάτες να επικεντρώνονται στη χρήση και όχι στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Η εταιρεία τοποθετείται ως challenger στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών, επιλέγοντας όμως μια σταθερή και μετρημένη πορεία, με έμφαση στη συνέπεια και στην ουσιαστική ποιότητα υπηρεσιών καθώς και στην άρτια εξυπηρέτηση πελατών.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Cablenet, Nikhil Patil αναφέρθηκε στη μακροχρόνια στήριξη του βασικού μετόχου, της GO Group (Go Malta), προς την Cablenet και την Κύπρο. Όπως σημείωσε, ο Όμιλος επενδύει στη χώρα εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Σήμερα, η Cablenet εξυπηρετεί περισσότερους από 170.000 συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και σχεδόν 100.000 συνδρομητές διαδικτύου, με περίπου 400 εργαζομένους σε όλη την Κύπρο. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι το μέγεθος αυτό συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για προσεκτικές επενδύσεις, σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και διατήρηση της εμπιστοσύνης πελατών και συνεργατών.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Cablenet περιγράφει τον μετασχηματισμό της ως συνεχή διαδικασία, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση των υποδομών, στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης μακράς διάρκειας.