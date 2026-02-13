Αλλαγές στα στεγαστικά και νέο σχέδιο για φοιτητικές εστίες φέρνει η Κυβέρνηση

Αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια ακριτικών και ορεινών περιοχών και στο σχέδιο «Ανακαινίζω–Ενοικιάζω» ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό.

Πρόσθεσε ότι έχει εκπονηθεί ένα νέο σχέδιο, το οποίο αφορά φοιτητικές εστίες. «Διαβλέπουμε ότι με την κάθοδο ακόμα περισσότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα προκύψει μεγαλύτερη ανάγκη για φοιτητικές εστίες», ανέφερε.

Ο Υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των σχεδίων και επιφυλάχθηκε να τα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου η οποία, όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Όπως είπε καταληκτικά, θα γίνει παρουσίαση και της πορείας υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ