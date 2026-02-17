Aύξηση μέσης θερμοκρασίας στην Γροιλανδία τον Ιανουάριο, η υψηλότερη εδώ και 119 χρόνια

Το Νουούκ, η πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής της Γροιλανδίας στη Δανία, κατέγραψε μέση θερμοκρασία 0,1 βαθμούς τον περασμένο Ιανουάριο, 1,4 βαθμούς υψηλότερη από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του 1917, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI).

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Efe, η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε, η υψηλότερη από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις στην περιοχή πριν από 150 χρόνια, υπερβαίνει εκείνη των τελευταίων δεκαετιών κατά 7,8 βαθμούς, σε έναν μήνα κατά τον οποίο η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 11,3 βαθμούς.

Ολόκληρη η δυτική ακτή της Γροιλανδίας σε μήκος πέραν των 2.000 χιλιομέτρων κατέγραψε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες τον περασμένο μήνα.

Στο Ιλουλισάτ (περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βόρεια του Νούουκ), ο μέσος όρος ήταν -1,6 βαθμοί, 1,3 βαθμοί υψηλότερος από το προηγούμενο ρεκόρ του 1929.

«Συμβαίνει περιστασιακά να μετακινείται ζεστός αέρας στη Γροιλανδία ή οι θερμοί άνεμοι να φέρνουν θερμοκρασίες πάνω από το μηδέν για μερικές ημέρες. Αλλά τόσο σημαντικές διακυμάνσεις σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μια τόσο μεγάλη περιοχή είναι εντυπωσιακές», ανέφερε το DMI σε ανακοίνωσή του.

Το DMI τόνισε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί «μια σαφή ένδειξη ότι κάτι αλλάζει».

«Γνωρίζουμε και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η οποία αναμένεται να προκαλέσει περισσότερα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και, σταδιακά, λιγότερα ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών», σημείωσε το ινστιτούτο.

Η Γροιλανδία είναι ένα αρκτικό νησί περίπου 2,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (το 80% καλύπτεται μόνιμα από πάγο) και φιλοξενεί λιγότερους από 57.000 κατοίκους.

