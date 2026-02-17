Ιδού οι 11 υποψήφιοι του ΔΗΚΟ στην επαρχία Αμμοχώστου για τις βουλευτικές εκλογές

Τους έντεκα υποψηφίους βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου ανακοίνωσε το ΔΗΚΟ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά:

1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΝΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Δρομολαξιάς

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΟΣ) – Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ

3. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - Επαγγελματίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

5. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Δημόσιος Υπάλληλος Τμήμα Μετανάστευσης

6. ΚΟΥΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

7. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ – Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών

8. ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΟΛΙΑ – Αριστίνδην Υποψήφια

9. ΠΙΕΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – Ασφαλιστική Αντιπρόσωπος

10. ΣΕΝΕΚΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Βουλευτής Αμμοχώστου

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ – Κοινοτάρχης Αγ. Λουκά Αμμοχώστου

ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΝΟΣ

Ο Λένος Ανδρέου, γεννημένος στη Δρομολαξιά, διαθέτει μακρόχρονη και σταθερή επαγγελματική πορεία στον ευαίσθητο και απαιτητικό κλάδο των αεροπορικών υπηρεσιών εδάφους, συνδυάζοντας την εμπειρία πεδίου με οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες. Από το 2001 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση επιβατών, τη συνεργασία με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών υψηλής ευθύνης.

Παράλληλα, από το 2024 υπηρετεί ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Δρομολαξιάς–Μενεού, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Διαμέρισμα Δρομολαξιάς και συμμετέχοντας ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Είναι μέλος της Επιτροπής Πρασίνου, της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών πόρων, με επίκεντρο τον πολίτη.

Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λάρνακας.Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, που ιδρύθηκε στη μνήμη της μητέρας του. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό τη στήριξη παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις καθώς και αγαθοεργίες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τα παιδιά.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1962. Φοίτησε στην ιδιωτική σχολή Λαμπράκη στον κλάδο των Οικονομικών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Στρατονομία και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατονομίας.

Εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως τεχνικός από το 1993. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, καθώς και οργανωτικός της Επαρχιακής Επιτροπής Εργαζομένων στην ΑΗΚ.

Υπήρξε πρώην προπονητής ποδοσφαίρου. Επίσης, διετέλεσε πρώην διαιτητής πετόσφαιρας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διαιτητών Πετόσφαιρας. Σήμερα διατελεί εκπρόσωπος των διαιτητών στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Αμμοχώστου – Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου στην Λευκωσία.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1986 και είναι πρόσφυγας τρίτης γενιάς από τον Δήμο Αμμοχώστου. Έλκει την καταγωγή του από την Αμμόχωστο (Αυγόρου και κατεχόμενη Γύψου και Γαστριά). Αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Υπαξιωματικός.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική επίσης από το Πανεπιστήμιο του Surrey και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Cyprus Institute of Marketing (CIM), όπου φοίτησε με υποτροφία. Κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Ακινήτων (ΜΑ) από το American University of Cyprus και είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος Ακινήτων από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου.

Έχει στο ιστορικό του πλούσια Πολιτική και Κοινωνική Δράση ως:

Αντιπρόεδρος της φοιτητικής παράταξης «Αναγέννηση» Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (Ε.Φ.Ε.Κ.) Ηνωμένου Βασιλείου.

Γραμματέας Οικονομικών και έπειτα γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Πρόεδρος του JCI Επιμελητηρίου Νέων Λάρνακας.

Γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λάρνακας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αποφοίτων της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας

Μέλος του Δ.Σ. της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας

Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕ.ΔΗ.Κ.) Λάρνακας.

Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ.

Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ).

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ.

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας (2016-2021).

⁠Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Πολεοδομίας Λάρνακας.

Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Λάρνακας.

Μέλος άλλων 10 Επιτροπών του Δήμου Λάρνακας.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Ιδρυτικό μέλος του Αθλητικού / Πολιτιστικού Σωματείου «Πετράκη Κυριανού».

Μέλος της Λέσχης Lions Ευαγόρας Αμμοχώστου.

Επαγγελματική πορεία:

Βουλή των Αντιπροσώπων, Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης

Σύμβουλος, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμβουλος, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων με τομέα δράσης τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου υπηρέτησε και ως Γραμματέας της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών.

Σύμβουλος, Προεδρικό και Προεδρία της Δημοκρατίας, με τομέα δράσης ανθρωπιστικά ζητήματα εγκλωβισμένων και αγνοουμένων.

Διεθνής Πετρελαϊκή Εταιρεία HALLIBURTON, όπου μεταξύ άλλων εργάστηκε στην πλατφόρμα SAIPEM 10000 της ENI, κατά τη δεύτερη εξόρυξη φυσικού αερίου στο θαλάσσιο οικόπεδο «Ονασαγόρας» στην Κυπριακή ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη).

⁠Ελεγκτής Εγκρίσεων, Διεθνής Οργανισμός Παραχώρησης Πιστοποιήσεων OPITO, με έδρα την Κύπρο και χώρο ευθύνης την Ευρώπη και την Αφρική. (Τομέας δράσης: Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων στις υπεράκτιες πλατφόρμες Φυσικού Αερίου).

Από το 2021 είναι Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου με έντονη κοινοβουλευτική δράση ως Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

Υγείας,

⁠Προσφύγων, Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων,

⁠Περιβάλλοντος,

⁠Θεσμών και Αξιών,

⁠Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

⁠Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Είναι Αναπληρωματικό μέλος της Αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Το 2025 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δικτύου Νέων Βουλευτών, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

Είναι νυμφευμένος με τη δικηγόρο Σίλεια Κουρουζίδου, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Σταύρος Ευθυμίου διαμένει στις Βρυσούλλες και είναι επαγγελματίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με εμπειρία σε απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στη στελέχωση, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού. Έχει αναλάβει ρόλους HR Manager στον τομέα της φιλοξενίας/τουρισμού.

Παράλληλα, διαθέτει τεχνογνωσία στην κοστολόγηση θέσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση, στη σύνταξη και προώθηση συμβάσεων προς οικονομικά τμήματα και στη διαχείριση εργασιακών θεμάτων, με στόχο τη συμμόρφωση και τη διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. Είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση HR και κατέχει MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) από το BRISTOL UNIVERSITY.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιάννης Καραγιώργης γεννήθηκε το 1990 στην Επαρχία Λάρνακας. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας και πτυχιούχος Νομικής.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Νομική Επιστήμη και είναι υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ασχολήθηκε με τον τομέα της Ενέργειας ως Ερευνητικός Συνεργάτης του Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως Λειτουργός Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, έχοντας τον συντονισμό του τομέα Νομικών της Υπηρεσίας Ασύλου. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρουμ για την μετανάστευση και το άσυλο, ως επίσης εκπροσωπεί το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ως μέλος της μονάδας διεθνών σχέσεων του Υφυπουργείου στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Κατέχει τη θέση του Λέκτορα με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και δραστηριοποιείται ως ερευνητικός συνεργάτης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

ΚΟΥΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ο Ζαχαρίας Χρ. Κουλίας γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1950 στο Ριζοκάρπασο της Επαρχίας Αμμοχώστου, προερχόμενος από αγροτική οικογένεια. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία κατά την περίοδο 1970–1972 και επιστρατεύτηκε εκ νέου το 1974, κατά την τουρκική εισβολή, ως έφεδρος του 376 Τάγματος Πεζικού.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του μάχιμου δικηγόρου από το 1983. Παράλληλα, υπηρέτησε ως εθελοντής Εθνοφύλακας από το 1993 έως το 1999, οπότε και εξελέγη Βουλευτής και παρέδωσε τον οπλισμό του.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Πολιτική και Κοινοβουλευτική Δράση

Το 1985 έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Κατά την περίοδο 1994–1999 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος τον Αύγουστο του 1999 και επανεκλέγεται ανελλιπώς για πέντε συνεχόμενες κοινοβουλευτικές θητείες από το 2001 μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας έχει καταθέσει πληθώρα προτάσεων νόμου. Υπήρξε εισηγητής και πρωτεργάτης της καθιέρωσης του θεσμού των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί από το 2001.

Κοινοβουλευτικές Θέσεις και Επιτροπές

Ως Βουλευτής διετέλεσε:

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αντιπρόεδρος και μετέπειτα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων

Μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας, Νομικών, Ελέγχου και Γεωργίας.

Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Συμμετείχε στην τετραμελή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Φάκελο της Κύπρου κατά την περίοδο 2006–2011, παρουσιάζοντας το έργο της σε κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μέσω συνεντεύξεων και τηλεοπτικών εκπομπών.

Επίσης, διετέλεσε μέλος:

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων

Είναι μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς και μέλος της ad hoc Επιτροπής για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος.

Θεσμικός Ρόλος

Από το 2021 ασκεί καθήκοντα Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν παραστεί ανάγκη, στο πλαίσιο των προνοιών που ορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πέραν του κοινοβουλευτικού του έργου, διακρίνεται για την αυθεντικότητά του, τη συνέπεια λόγων και έργων, την πολυετή εμπειρία και τη μαχητικότητά του στο ζήτημα του εθνικού μας προβλήματος, καθώς και για την έντονη κοινωνική του δράση, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα των προσφύγων

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

Ο Μαρίνος Ματθαίου γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1977 και κατοικεί στο Αυγόρου. Είναι έγγαμος, πατέρας και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, με διαχρονική παρουσία στον αγροτικό και παραγωγικό ιστό της επαρχίας Αμμοχώστου.

Είναι απόφοιτος Ανώτερης Σχολής, με ειδίκευση ως Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών. Η επαγγελματική του κατάρτιση ενισχύθηκε μέσα από συνεχή επιμόρφωση σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS), η εφαρμογή ποιοτικών προτύπων στην αγροδιατροφική αλυσίδα, οι Πρώτες Βοήθειες στην εργασία, καθώς και σύγχρονες πρακτικές «έξυπνης» γεωργίας. Διαθέτει επίσης πιστοποιημένη ασφαλιστική κατάρτισης.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδη εμπειρία στον πρωτογενή τομέα, στη διοίκηση παραγωγικών μονάδων και στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Διετέλεσε Διευθυντής Παραγωγής σε μονάδα αγροδιατροφικού τομέα, με ευθύνη τον συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, τον ποιοτικό έλεγχο και την εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Προηγουμένως δραστηριοποιήθηκε ως παραγωγός, αποκτώντας ουσιαστική γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και των αναγκών της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας και εστίασης σε διοικητική θέση, καθώς και στον χρηματοοικονομικό και λογιστικό τομέα, γεγονός που του προσέδωσε οργανωτική επάρκεια, διαχειριστικές δεξιότητες και σφαιρική κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Είναι άνθρωπος της παραγωγής και της ευθύνης. Με γνώση της πραγματικής οικονομίας και βαθιά κατανόηση των ζητημάτων της υπαίθρου, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την αγροτική ανάπτυξη, στηρίζουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές για τη νέα γενιά.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΟΛΙΑ

Η Σόλια Πελαγία, γεννήθηκε στις 11/9/1990 και μεγάλωσε στο Παραλίμνι. Ο πατέρας της είναι ο Αντώνης Πελαγίας και η μητέρα της η Μαρία Χριστόφορου.

Είναι εγγονή της αείμνηστης Κυριακούς Πελαγία και προσπαθεί μέσα από τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά έργα της επαρχίας της αλλά και ολόκληρης της Κύπρου να συνεχίσει αυτό που την δίδαξε και την συμβούλευε πάντα. Να αγαπά τον πλησίον της όπως τον εαυτό της.

Είναι πρόσφυγας από τον Άγιο Λουκά στο Βαρώσι και από την Κοντέα. Σπούδασε Επιστήμονας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση στην Ποδοσφαίριση. Δουλεύει στην εταιρεία Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου. (OSEA)

Είναι υποψήφια Βουλευτής Αμμοχώστου γιατί η επαρχία της αξίζει περισσότερα — και ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσει δυναμικά.

Δεν συμβιβάζεται με τη στασιμότητα, ούτε με τις ίδιες υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Η Αμμόχωστος χρειάζεται ισχυρή φωνή, συγκεκριμένες λύσεις και πολιτική τόλμη. Δεσμεύεται να αγωνιστεί για ανάπτυξη με σχέδιο, στήριξη των νέων και των οικογενειών, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και πραγματική κοινωνική προστασία. Με διαφάνεια, λογοδοσία και αποφασιστικότητα.

Ζητά εντολή ευθύνης για να δουλέψει σκληρά, να διεκδικήσει και να φέρει αποτέλεσμα.

Για μια Αμμόχωστο που δεν περιμένει, αλλά προχωρά μπροστά.

ΠΙΕΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Η Αδαμαντία Πιερή αποτελεί μία δυναμική παρουσία της νέας γενιάς της Επαρχίας Αμμοχώστου, με ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και σύγχρονη αντίληψη για τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λιοπέτρι, διατηρεί στενή σχέση με την τοπική κοινωνία και άμεση γνώση των αναγκών των οικογενειών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης, όπου ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Μέσα από ρόλους διαχείρισης βάρδιας, ταμείου και εξυπηρέτησης πελατών, καλλιέργησε οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας υπό πίεση. Η εμπειρία της στον τουριστικό τομέα της επέτρεψε να κατανοήσει τη σημασία της ποιότητας υπηρεσιών, της συνέπειας και της επαγγελματικής αξιοπιστίας.

Ακολούθως, δραστηριοποιήθηκε στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα ως Ασφαλιστική και Οικονομική Σύμβουλος, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αντικείμενό της αποτελεί η ανάλυση οικονομικών αναγκών, ο σχεδιασμός στρατηγικών προστασίας και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων πλάνων οικονομικής ασφάλειας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική της προσέγγιση και την ικανότητά της να συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Διακρίνεται για την υπευθυνότητα, το ομαδικό πνεύμα και την προσήλωση στην επίτευξη στόχων.

Με σύγχρονη σκέψη και πρακτική εμπειρία, επιδιώκει να συμβάλει σε πολιτικές που ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα, τη στήριξη της νέας γενιάς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αμμοχώστου, μέσα από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις.

ΣΕΝΕΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Χρίστος Σενέκης είναι βουλευτής πρώτης θητείας και συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων

Εσωτερικών

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Επίσης, συμμετέχει στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Ακαδημαϊκά προσόντα:

Νομικός, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεθνολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Προσωπικά στοιχεία:

• Ο Χρίστος Σενέκης κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα Αμμοχώστου και είναι νυμφευμένος με τη Φωτεινή Χατζηττοφή από την κατεχόμενη Λύση Αμμοχώστου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ

Ο Βάσος Χαραλάμπους είναι επαγγελματίας με πολυετή, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών, στην επιχειρηματικότητα και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Φεβρουάριο 2025 υπηρετεί ενεργά την κοινωνία ως Κοινοτάρχης Αγίου Λουκά – Βαρωσίου Αμμοχώστου, με προσανατολισμό στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη στοχευμένη αναπτυξιακή πολιτική σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο ως Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Agency Manager, παρέχοντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, στη διαχείριση κινδύνου και στον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό. Η εμπειρία του στον χώρο των ασφαλίσεων τον καθιστά ικανό να προσεγγίζει πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, με τεκμηριωμένη αντίληψη για την οικονομική ασφάλεια οικογενειών και επιχειρήσεων.

Στον επιχειρηματικό τομέα, έχει αναπτύξει και διοικήσει πολλαπλές δραστηριότητες. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της iDream SMS Marketing Agency, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων και μάρκετινγκ και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, μέσω του Varoshiotis Group έχει ισχυρή παρουσία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το εστιατόριο «Βαροσιώτης», καθώς και στον τομέα των εκδηλώσεων μέσω της Envee Exclusive Events.

Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, συνδυάζει ηγεσία, στρατηγική σκέψη και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, με ξεκάθαρη προσήλωση σε μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση που στηρίζει την τοπική ανάπτυξη, την οικογένεια και τη μεσαία τάξη.