Χωρίς ψηφοφορία για καλώδιο οπτικών ινών έληξε η 19ωρη συνεδρίαση της «βουλής»

Απαντώντας στις αντιδράσεις «βουλευτών» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), ο κ. Σαχαλί δήλωσε πως εφόσον βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα «υπουργικό συμβούλιο» που αγνοεί το «σύνταγμα», τότε και ο ίδιος ενεργεί κατά παράβαση του κανονισμού.

Έληξε η συνεδρίαση της «βουλής», διάρκειας 19 ωρών, στα κατεχόμενα, δίχως να διεξαχθεί η ψηφοφορία για το «πρωτόκολλο» που αφορά το καλώδιο οπτικών ινών, μετά από ένταση που προκλήθηκε εντός της αίθουσας.

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ερκούτ Σαχαλί, ανήρτησε στο βήμα μια μαύρη σημαία, κίνηση για την οποία δέχθηκε παρατήρηση από την «αντιπρόεδρο» της «βουλής», Φαζιλέτ Οζντένεφε.

Ο κ. Σαχαλί ανέφερε ότι, αν και έχει επίγνωση πως η πράξη του αντίκειται στον εσωτερικό κανονισμό, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποφύγει τους συμβολισμούς όταν αναφέρεται στα πεπραγμένα μιας «κυβέρνησης» που, όπως υποστήριξε, αποτελεί «μαύρο στίγμα» για τον τόπο.

Λόγω της άρνησης του «βουλευτή» του ΡΤΚ να κατεβάσει τη σημαία, η κ. Οζντένεφε διέκοψε τη συνεδρίαση της «ολομέλειας». Ως εκ τούτου, η συζήτηση για το «πρωτόκολλο» δεν ολοκληρώθηκε και το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

