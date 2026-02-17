Volt: Ζητά να παραιτηθούν Σαββίδης και Αγγελίδης μετά την αθώωση κατηγορουμένων για «χρυσά διαβατήρια»

Η αθώωση όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το ρεπορτάζ του Al Jazeera για τα “χρυσά διαβατήρια”, συνιστά θεσμική αποτυχία αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου το Volt, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας οφείλουν να αναλάβουν την πολιτική και θεσμική ευθύνη και να παραιτηθούν.

Σε ανακοίνωσή το Volt αναφέρει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου είναι σεβαστή, «αλλά η εικόνα είναι αμείλικτη», προσθέτει πως «μια υπόθεση που παρουσιάστηκε ως το απόλυτο σύμβολο διαφθοράς κατέληξε σε κατάρρευση της κατηγορούσας γραμμής, καθώς κατηγορίες αποσύρθηκαν στην πορεία, βασικοί μάρτυρες εξαφανίστηκαν, η δικογραφία αποδυναμώθηκε και στο τέλος, το αποτέλεσμα ήταν μηδέν».

Το Volt αναφέρει επίσης ότι «η ανεξαρτησία της Νομικής Υπηρεσίας δεν σημαίνει απουσία λογοδοσίας, και πως δεν μπορεί όλα να συνεχίσουν σαν να μη συνέβη τίποτα, όταν η πιο προβεβλημένη υπόθεση διαφθοράς της χώρας διαλύεται στο ακροατήριο».