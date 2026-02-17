Στατιστική Υπηρεσία: Ανοδικά οι οικονομικοί δείκτες το 2025

Ετήσια αύξηση σημείωσε το 2025 η μεταποιητική παραγωγή, το εμβαδόν αδειών οικοδομής, οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, οι εισαγωγές αγαθών και οι αφίξεις περιηγητών.

Αυτό καταγράφεται στο διμηνιαίο δελτίο της Στατιστικής Υπηρεσίας με τίτλο «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025.

Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2025

Όπως αναφέρεται, η μεταποιητική παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 4,4% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Το συνολικό εμβαδόν των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής έφτασε τις 2.612,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 30,7% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 5,8%, φθάνοντας τις 52.508 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 35.367, σημειώνοντας αύξηση 3,2% και τα ελαφρά φορτηγά έφτασαν στις 4.959 σημειώνοντας άνοδο 6,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,1% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €13.551,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,7% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €5.550,4 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 7,0%.

Οι αφίξεις περιηγητών ανήλθαν σε 4.534.073 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.040.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

