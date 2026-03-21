Γιατί το νερό που καταλήγει στη θάλασσα δεν «χάνεται» - Οι εξηγήσεις των αρμόδιων αρχών

Η ροή γλυκού νερού προς τη θάλασσα δεν είναι απώλεια αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα Τμήματα Υδάτων και Αλιείας με αφορμή δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, γύρω από το γεγονός ότι σημαντικές ποσότητες νερού καταλήγουν στη θάλασσα αντί να αποθηκεύονται σε φράγματα.

"Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η άποψη πως το νερό που φτάνει στη θάλασσα «χάνεται» δεν ανταποκρίνεται στη λειτουργία του φυσικού υδρολογικού και οικολογικού κύκλου", εξηγούν.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η ροή γλυκού νερού προς τη θάλασσα δεν είναι απώλεια και η φυσική εκροή των ποταμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός ισορροπημένου συστήματος.

"Το γλυκό νερό που καταλήγει στη θάλασσα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των παράκτιων και υπόγειων υδροφορέων, δημιουργώντας ένα φυσικό «υδραυλικό φράγμα» που αποτρέπει την υφαλμύρινση", εξηγεί η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα Τμήματα Υδάτων και Αλιείας, ο ρόλος των φραγμάτων είναι σημαντικός και αποτελούν πολύτιμα εργαλεία διαχείρισης υδάτων, όμως η συγκράτηση του 100% νερού από την βροχή, μπορεί να αλλοιώσει τη φυσική λειτουργία των ποταμών, να περιορίσει τη μεταφορά ιζημάτων και να επηρεάσει αρνητικά τη βιοποικιλότητα τόσο ανάντη όσο και κατάντη.

"Πολλά οικοσυστήματα και υγρότοποι εξαρτώνται από τις φυσικές παροχές για να διατηρήσουν τη δομή και τη λειτουργία τους", αναφέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων, γεγονός που προϋποθέτει τη διατήρηση επαρκούς φυσικής ροής στους ποταμούς.

H Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σήμερα 110 φράγματα, εκ των οποίων 56 θεωρούνται μεγάλα, με συνολική χωρητικότητα περίπου 335 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, γεγονός που φέρνει την Κύπρο στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε αναλογία φραγμάτων προς πληθυσμό.

Τα υφιστάμενα φράγματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του αναγλύφου των ελεύθερων περιοχών, συγκρατώντας ήδη πολύ μεγάλο μέρος του νερού της βροχής.