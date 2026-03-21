Φράγματα: Αναμένονται σημαντικές εισροές, αλλά «δεν χωρά ενθουσιασμός» - Τι λέει η Διευθύντρια του ΤΑΥ

Σημαντικές εισροές αναμένονται στα φράγματα, από τις συνεχιζόμενες βροχές, ωστόσο «είμαστε αρκετά συγκρατημένοι», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα – Χριστίδου, σημειώνοντας ότι οι τελικές εισροές θα διαφανούν στο τέλος Απριλίου.

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, κατά την χθεσινή μέτρηση, κατέγραφε μεγαλύτερη πληρότητα (21,2%) από την περσινή χρονιά (20,3%), καθώς και τις εισροές που παρατηρούνται από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Όπως είπε «είναι ευεργετικές οι βροχές και οι εισροές και σύμφωνα με τις ενδείξεις μας αναμένονται πρόσθετες μέχρι τις 25 Μαρτίου», ενώ την ίδια ώρα τόνισε πως «δεν σηκώνει κανέναν ενθουσιασμό από κανέναν και σε κανένα επίπεδο».

Σημείωσε ότι, ως ΤΑΥ, «είμαστε αρκετά συγκρατημένοι γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε αποθέματα και για το 2027 και το 2028», υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε αυτές τις εισροές και πρέπει να διαχειριστούμε το όποιο τελικό απόθεμα έχουμε με πολύ σοφία».

Παράλληλα υπέδειξε ότι 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μεταφέρθηκαν από την Αρμίνου, μέσω του Νότιου Αγωγού, «άρα δεν προήλθαν όλες οι εισροές από τις λεκάνες του Κούρη». «Είναι μια αυστηρή και επισταμένη καθημερινή διαχείριση που κάνουμε για να διαφυλάξουμε την κάθε ροή που μπορεί να μας βοηθήσει», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ο Νότιος Αγωγός είναι η ραχοκοκαλιά μας».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο περικοπών στο νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η κ.Τόφα – Χριστίδου είπε πως αυτό θα διαφανεί με τις τελικές ροές που θα καταγραφούν στο τέλος του υδρολογικού έτους, που είναι στα τέλη Απριλίου.

Διεμήνυσε πως «η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, οι καταναλωτές να εξοικονομούν το νερό και οι ΕΟΑ να επιδιορθώσουν τα δίκτυα τους και να αναλάβουν δράσεις για μείωση των απωλειών, ώστε να έχουμε περισσότερες ποσότητες να διαχειριστούμε».

Όσον αφορά στα άλλα φράγματα της Λεμεσού, κατά τη χθεσινή μέτρηση, το φράγμα Γερμασόγειας κατέγραφε πληρότητα 14,1% σε σύγκριση με 26,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το φράγμα Πολεμιδιών πληρότητα 40%, σε σύγκριση με 39,6%.

Χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο η εισροή νερού στα φράγματα Λάρνακας και Αμμοχώστου

Χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παραμένει η εισροή νερού στα φράγματα στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σύμφωνα με την μέτρηση που πραγματοποίησε την Παρασκευή το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Στο φράγμα Καλαβασού που έχει χωρητικότητα 17,100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,019 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 0,882 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,366 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 8%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,726 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται σε 27,6%.

Το φράγμα Λευκάρων έχει χωρητικότητα 13,850 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,016 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 0,527 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 10,8%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,090 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα να ανέρχεται σε 29,5%.

Το φράγμα Διποτάμου έχει χωρητικότητα 15,500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,024 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 1,281 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 3,870 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα να ανέρχεται στο 25%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 5,541 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 35,7%.

Το φράγμα Άχνας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχει χωρητικότητα 6,800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Από 1η Οκτωβρίου 2025 δεν αναφέρεται εισροή νερού όπως και ούτε κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 0,142 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 2,1%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 1,412 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 20,8%.