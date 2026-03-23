Σχεδόν δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στα φράγματα από τις βροχές των τελευταίων ημερών

Ωστόσο, παρά τη σχετική ανάσα, η συνολική εικόνα παραμένει ανησυχητική.

Πάνω από δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατέληξαν στα φράγματα έπειτα από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κρατικο ραδιόφωνο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αντρέας Γρηγορίου.

Ωστόσο, παρά τη σχετική ανάσα, η συνολική εικόνα παραμένει ανησυχητική. Όπως εξήγησε, τα αποθέματα κινούνται μόλις γύρω στο 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του ελλείμματος.

Ιδιαίτερα πιεσμένη είναι η κατάσταση στο σύστημα του Νοτίου Αγωγού, το οποίο περιλαμβάνει βασικά φράγματα όπως του Κούρρη, της Γερμασόγειας και της Καλαβασού. Τα φράγματα αυτά αποτελούν κρίσιμη πηγή ύδρευσης, καθώς μέσω των διυλιστηρίων εξυπηρετούν μεγάλες αστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Λευκωσία, η Λεμεσός, η Λάρνακα και η ελεύθερη Αμμόχωστος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για ενίσχυση της παραγωγής αφαλατωμένου νερού. Ο στόχος είναι μέχρι το 2027 να λειτουργούν περισσότερες από εννέα μονάδες, αυξάνοντας την παροχή νερού για ύδρευση κατά περίπου 34%.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γρηγορίου, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από τις καιρικές συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί πιο σταθερή υδροδότηση τα επόμενα χρόνια.

