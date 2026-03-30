Συναγερμός για νεκρά ψάρια στη Λίμνη Αθαλάσσας – Τέσσερα Τμήματα ψάχνουν τα αίτια

Σε κινητοποίηση τέσσερα αρμόδια Τμήματα για τα αίτια του περιστατικού – Στόχος ο περιορισμός του φαινομένου

Άμεση διερεύνηση για τον εντοπισμό νεκρών ψαριών στο υδάτινο σύστημα της Λίμνης Αθαλάσσας διέταξε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από σχετικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι δόθηκαν αμέσως οδηγίες στα αρμόδια Τμήματα για άμεση διερεύνηση και διαχείριση του περιστατικού.

Όπως σημειώνεται, η υπόθεση εξετάζεται ήδη ενδελεχώς από τα Τμήματα Αναπτύξεως Υδάτων, Δασών, Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, καθώς και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι ο άμεσος εντοπισμός των αιτίων, αλλά και ο περιορισμός του φαινομένου, ενώ με την ολοκλήρωση της διερεύνησης θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση προς το κοινό.

 

 

 

