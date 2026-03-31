Μαθητές του Γυμνασίου Αγ. Θεοδώρου Πάφου καθάρισαν το Ιεροκήπειο Πάρκο στο πλαίσιο του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» συγκεντρώνοντας σκουπίδια κιλών μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άννας Τσέλεπου εκ μέρους του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Αγίου Θεοδώρου Πάφου οργάνωσε και ολοκλήρωσε με επιτυχία δράση καθαρισμού στο Ιεροκήπειο Πάρκο καθώς και στον σχολικό χώρο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του περιβαλλοντικού προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία».

Η ομάδα των μαθητών του τμήματος Β1, προσθέτει στην ανακοίνωση, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες καθαρισμού της ΑΚΤΗΣ, κατάφερε μέσα σε μόλις 20 λεπτά να συλλέξει 3 κιλά σκουπίδια από το πάρκο, ενώ σε 10 λεπτά συγκεντρώθηκαν ακόμη 8 κιλά σκουπίδια από την αυλή του σχολείου. Τα σκουπίδια ζυγίστηκαν και διαχωρίστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η σχολική κοινότητα ευχαρίστησε θερμ’ά την ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre και την κ. Άννα Τσέλεπου για την πολύτιμη συνεισφορά και υποστήριξή τους στη δράση. Υπεύθυνες καθηγήτριες της δράσης ήταν οι Ελένη Αντωνίου, Βιολόγος, Φαίδρα Γεωργίου Ιωακείμ, Βιολόγος και Θέκλα Άχχα, Βιολόγος.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Β1, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων του Γυμνασίου Αγίου Θεοδώρου Πάφου.