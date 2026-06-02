Το The Landmark Nicosia καλωσορίζει το πρώτο Sumosan στην Κύπρο

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, ιδιοκτησίας της MHV Mediterranean Hospitality Venture, ανακοινώνει υπερήφανα την πιο συναρπαστική νέα εστιατορική άφιξη της Κύπρου, καθώς υποδέχεται το πρώτο εστιατόριο Sumosan της χώρας μας. Μετά την Κουρσεβέλ, την Ντόχα, το Ριάντ, το Βερολίνο, το Μοντενέγκρο, την Ελούντα, η Λευκωσία αποκτά το νεότερο Sumosan στην Ευρώπη, μέσα στο πιο εμβληματικό ξενοδοχείο της.

Το Sumosan Nicosia ανοίγει τις πόρτες του μέσα στην πιο σημαντική διεύθυνση της Κύπρου σε λίγες μέρες, κάνοντας το ντεμπούτο του στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel. Το διεθνώς αναγνωρισμένο εστιατόριο φέρνει τη signature σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα του σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική εμπειρία φιλοξενίας Sumosan στη Λευκωσία. Μένοντας πιστό στην ταυτότητά του, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στο τοπικό πλαίσιο, το Sumosan Nicosia δημιουργεί το ιδανικό dining experience για κάθε περίσταση. Το εμβληματικό εστιατόριο είναι γνωστό για την ικανότητά του να ενώνει τα κορυφαία υλικά με το αληθινό μαγειρικό πάθος, συνδυάζοντας δημιουργικότητα και τολμηρές γεύσεις για να δημιουργήσει μία σύγχρονη ιαπωνική γαστρονομική εμπειρία με μοναδική ενέργεια, ζεστασιά και ισχυρή αίσθηση ταυτότητα.

Τοποθετημένο στο ισόγειο του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το νέο εστιατόριο χαρακτηρίζεται από γήινους τόνους και εκτενή χρήση φυσικών υλικών, ενώ συγχρόνως αποπνέει μία φιλόξενη ατμόσφαιρα που ενώνει την ασιατική ηρεμία με τις μεσογειακές αναφορές. Ο κομψός εσωτερικός χώρος και η καταπράσινη εξωτερική σάλα ενδείκνυνται ιδανικά για την απόλαυση των signature Sumosan πιάτων, όπως τα Sumosan Lobster Salad, Sashimi Taquitos, Wasabi Prawns και Miso Black Cod, αλλά και οι νέες προσθήκες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το Sumosan Nicosia.

Η ιδιαίτερη cocktail list, η οποία αποτελεί ένα αρμονικό κράμα κλασσικών και avant-garde δημιουργιών, και η εκτενής λίστα κρασιών και sake προσθέτουν τη δική τους πινελιά και αναβαθμίζουν περαιτέρω τη γευστική εμπειρία. Η άφιξη του Sumosan Nicosia έρχεται να ολοκληρώσει το μοναδικό παζλ επιλογών που προσφέρονται στο ολοκαίνουριο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το οποίο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του έχει συστήσει το τοπικό και διεθνές κοινό της Λευκωσίας σε ένα νέο luxury lifestyle concept, που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο.