Έμπολα στο Κονγκό: 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 41 νεκροί από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο

Στην Ουγκάντα έχουν υπάρξει εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος που συνδέεται με τον ιό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 116 ύποπτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα και 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έχουν σημειωθεί 41 θάνατοι και έξι άτομα έχουν αναρρώσει, ενώ στην Ουγκάντα έχουν υπάρξει εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος που συνδέεται με τον ιό, όπως είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαγερ.

Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών ανακοίνωσαν το ξέσπασμα επιδημίας που οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πολύ γρήγορα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

ΚΥΠΕ

