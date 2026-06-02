Νέα αναβολή για την υπόθεση Τάττη και Καραχάν - Στο πλευρό τους το Κίνημα Οικολόγων

Το Κίνημα Οικολόγων εκφράζει τη στήριξή του στους δύο κατηγορούμενους και διερωτάται γιατί η υπόθεση παραμένει ενώπιον της δικαιοσύνης

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του προς τον Όζ Καραχάν και τον Γιώργο Τάττη, με μέλη και φίλους του Κινήματος να δίνουν το παρών τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας κατά τη σημερινή διαδικασία.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα υπενθυμίζει ότι οι δύο συνελήφθησαν την 1η Οκτωβρίου 2024, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία η μόνη λύση».

Σύμφωνα με τους Οικολόγους, ενάμιση χρόνο μετά τη σύλληψή τους η εκδίκαση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη αρχίσει, ενώ η διαδικασία έλαβε νέα αναβολή για τις 16 Νοεμβρίου 2026.

«Ερωτήματα για την ελεύθερη έκφραση»

Το Κίνημα Οικολόγων εκφράζει απορία για το γεγονός ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς, όπως σημειώνει «σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, η ειρηνική έκφραση πολιτικής άποψης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη που χρήζει ποινικής δίωξης».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνέχιση της διαδικασίας στέλνει λανθασμένα μηνύματα προς την κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται η ελεύθερη έκφραση και η διαφορετική πολιτική άποψη.

Σημειώνουν ακόμη ότι« η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να τιμάται μόνο σε επίσημες τελετές. Πρέπει να προστατεύεται καθημερινά, μέσα από τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις πολιτικές ελευθερίες και στο δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζει ειρηνικά την άποψή του»

Τέλος, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τον Όζ Καραχάν και τον Γιώργο Τάττη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η υπόθεση θα ολοκληρωθεί με τρόπο που να συνάδει με τις αρχές της Δημοκρατίας.

