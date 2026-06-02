ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε Ιρακινός για το σχεδιασμό 20 τρομοκρατικών επιθέσεων σε Ευρώπη και Καναδά

Ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης οδηγήθηκε Ιρακινός ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τουλάχιστον 18 τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα το κατηγορητήριο που του απήγγειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταγούντ Αλ Σααντί εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου δήλωσε αθώος και δήλωσε «αιχμάλωτος πολέμου».

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι συνωμότησε για να παράσχει υλική υποστήριξη στην Καταίμο Χεζμπολάχ, μια υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική μαχητική ομάδα του Ιράν, και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Και οι δύο ομάδες έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Αλ Σααντί ήταν διοικητής της Καταίμπ Χεζμπολάχ.

Εκτός από τις 18 επιθέσεις στην Ευρώπη, ο Αλ Σααντί κατηγορείται για σχεδιασμό δύο άλλων στον Καναδά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι συνελήφθη στις 15 Μαΐου στο εξωτερικό πριν μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, όπου διατάχθηκε η κράτησή του εν αναμονή της δίκης.

Πρόσθεσε ότι ο αλ Σααντί φέρεται να συνεργάστηκε στενά με τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον επί χρόνια διοικητή του IRGC, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου 2020.

