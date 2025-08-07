Ποια είναι η σωστή στιγμή για να αλατίσετε τις τηγανητές πατάτες;

Τηγανητές πατάτες. Tις αγαπούν όλοι: μικροί και μεγάλοι. Και όχι άδικα! Τραγανές και χρυσαφένιες απέξω, ζουμερές και μαλακές στο εσωτερικό. Από το μέγεθος της πατάτας που θα επιλέξετε, την προετοιμασία της πρώτης ύλης μέχρι το τηγάνισμα και το σερβίρισμα, οι τηγανητές πατάτες έχουν τους κανόνες τους. Έτσι, δεν θα μπορούσε να μην έχει σημασία πότε θα τις αλατίσουμε, καθώς επίσης και το είδος του αλατιού, που θα χρησιμοποιήσουμε. Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά τι ισχύει.

Για τις τέλεια πατάτες, το αλάτι έχει σημασία

Εδώ και χρόνια πολύ γνωστή αλυσίδα fast food χρησιμοποιεί ειδικές αλατιέρες και εικονογραφημένα διαγράμματα που αφορούν την τέλεια αλατισμένη πατάτα. Και η πραγματικότητα είναι πως δεν είναι απλή διαδιακασία. Λευκό θαλασσινό αλάτι, ανθός αλατιού, επιτραπέζιο αλάτι ή καπνιστό; Οι επιλογές είναι πολλές και δίνουν διαφορετικές γεύσεις και αρώματα – σε κάποιες περιπτώσεις – στις πατάτες.

Αρχικά, το μέγεθος των κρυστάλλων αλατιού ποικίλλει, και αυτό είναι βοηθητικό, αφού μας επιτρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο για τις τηγανητές μας πατάτες. Οι μεγαλύτεροι κόκκοι αλατιού όπως αυτοί του θαλασσινού αλατιού και του αλατιού kosher είναι πιο κατάλληλοι για τις πατάτες. Εκτός πάντως από την ποιότητα του αλατιού και το είδος του, έχει σημασία και η ποσότητα. Έτσι, αλατίζουμε σωστά, ώστε να αναδείξουμε τη γεύση τους.

Πότε είναι η σωστή στιγμή, όμως;

Όταν τηγανίζουμε τις πατάτες, στο νερό που θα τις μουλιάσουμε ή στο τέλος του μαγειρέματος όταν τις αφήσουμε να στραγγίσουν; Μία συνήθεια που καλό είναι να αποφεύγεται, αφού είναι λάθος είναι η προσθήκη αλατιού, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Η καλύτερη επιλογή είναι, λοιπόν, να βάλετε αλάτι στο νερό που θα τις μουλιάζετε και στο τέλος ακριβώς πριν το σερβίρισμα. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το μούλιασμα αυτό θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 λεπτά και έπειτα να στραγγίσετε τις πατάτες και να τις απλώσετε σε μία πετσέτα να στεγνώσουν, πριν το τηγάνισμα.

cantina.protothema.gr