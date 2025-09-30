Ανησυχίες βουλευτών για κόστος και διαδικασίες προμήθειας γεννητριών από ΑΗΚ

Στο μικροσκόπιο των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελέγχου και Ενέργειας βρέθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία που ακολουθεί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την προμήθεια νέων γεννητριών στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Κατά τη συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, εκφράστηκαν από βουλευτές -σύμφωνα με δηλώσεις- ανησυχίες για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους, σε σχέση με τα αρχικά οικονομικά δεδομένα του έργου, αφού όπως λέχθηκε η διαδικασία ξεκίνησε με προϋπολογισμό γύρω στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, σήμερα το ποσό έχει «πολλαπλασιαστεί», χωρίς τεκμηριωμένες εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Κυριάκος Χατζηγιάννη, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την ΑΗΚ όσον αφορά την αγορά εφεδρικών γεννητριών.

Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιάννη, η συνεδρία πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων θεσμών, για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΗΚ διαχειρίστηκε τη διαδικασία προμήθειας νέων τουρμπινών παραγωγής ηλεκτρισμού, εκφράζοντας ανησυχία για τη σημαντική αύξηση του κόστους της επένδυσης και σημειώνοντας ότι τα αρχικά ποσά, τα οποία κυμαίνονταν περί τα 35-40 εκατομμύρια ευρώ, έχουν σήμερα «πολλαπλασιαστεί» χωρίς να έχουν δοθεί ξεκάθαρες εξηγήσεις.

«Να ξεκινούμε με ένα άλφα ποσό και να καταλήγουμε με δέκα ή είκοσι φορές το αρχικό, αυτά είναι απαράδεκτα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Αναφερόμενος στη διαγωνιστική διαδικασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας είπε ότι από τους πέντε αρχικά επιλέξιμους προμηθευτές υπέβαλαν τελικά προσφορές μόνο δύο, χωρίς να ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Η διαδικασία, όπως ανέφερε, έχει εξελιχθεί σε μια «διαπραγμάτευση των διαπραγματεύσεων», που παραμένει σε εκκρεμότητα για περισσότερο από ένα χρόνο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον ενεργειακό σχεδιασμό του κράτους, λέγοντας ότι αντί να επενδύει σε καθαρές μορφές ενέργειας, προχωρεί στην αγορά γεννητριών που βασίζονται σε καύσιμα όπως το μαζούτ και το ντίζελ.

Ειδική αναφορά έκανε και στο φυσικό αέριο, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν και πότε θα φτάσει στη Δεκέλεια, σημειώνοντας ότι «μέχρι το 2030 δεν πρόκειται να έχουμε φυσικό αέριο».

«Αυτή η πολιτεία, αντί να επενδύουμε στο να αποστραφούμε από την παραγωγή ρύπων, επενδύουμε πώς να παράγουμε, πώς να αγοράζουμε μηχανές για να παράγουμε ρύπους. Είτε από ντίζελ και λέει θα πάει φυσικό αέριο. Μα πότε θα πάει φυσικό αέριο στη Δεκέλεια; Εκεί που σχεδιάσαμε να πάει φυσικό αέριο και μέχρι το 2030 δεν πρόκειται να έχουμε φυσικό αέριο. Και ερχόμαστε τώρα να αγοράσουμε ειδικές μηχανές με την πρόνοια του φυσικού αερίου, που όσοι έχουν τα πράγματα και στο τέλος του κύκλου ζωής αυτών των μηχανών, που αν τις αγοράσουμε σήμερα, δεν θα είναι στη ζωή αυτές οι μηχανές;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Χατζηγιάννη κάλεσε τους θεσμούς να παρέμβουν, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στη διαδικασία, αλλά και για να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης που – όπως είπε – «έχουμε πάθει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μάθει».

«Εμείς θέλουμε οι Ελεγκτές, οι εποπτικές αρχές, αυτοί που διαχειρίζονται τις προσφορές και τις προτάσεις από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, να καθοδηγήσουν σωστά και την ίδια την ΑΗΚ στο να λάβει σωστές αποφάσεις με βάση τη νομοθεσία αυτής της χώρας», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, τόνισε τη σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Όπως ανέφερε, η Βουλή συμφωνεί με τον στρατηγικό στόχο της ΑΗΚ να δημιουργηθούν επιπρόσθετα σημεία παραγωγής εκτός του Βασιλικού, με στόχο την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών της κυπριακής κοινωνίας και βιομηχανίας, αλλά και για λόγους ασφάλειας.

Ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε πως η συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιήθηκε σε κλειστό επίπεδο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ευαίσθητη διαδικασία και να στηριχθεί η προσπάθεια της ΑΗΚ να υλοποιήσει το πρόγραμμα της.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα η διαδικασία, λέγοντας ότι «έχουν παραμείνει δύο προσφοροδότες και εξετάζονται τα σημεία στα οποία, μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης, θα συγκλίνουν, ώστε να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές που έθεσε η ΑΗΚ».

Τόνισε την ανάγκη οι αρμόδιοι θεσμοί, όπως η ΑΗΚ, το Διοικητικό της Συμβούλιο, ο Γενικός Ελεγκτής και το Γενικό Λογιστήριο διαφυλάξουν πλήρως τη διαδικασία και εξασφαλίσουν ότι καμία ουσιώδης προδιαγραφή δεν θα παρακαμφθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ