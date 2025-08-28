Φράουλες: Πώς τις διατηρούμε σε βάζο για να έχουμε όλο τον χρόνο φρούτο και σιρόπι

Όσο πιο ζεστό το καλοκαίρι, τόσο λιγοστεύουν και οι φράουλες. Τώρα που φεύγει η εποχή τους είναι η ιδανική στιγμή για να τις αποθηκεύσουμε σε βάζο ώστε να τις έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες τις ημέρες του χρόνου.

Αυτή η συνταγή είναι λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες γιατί δεν είναι ούτε μαρμελάδα αλλά ούτε και γλυκό του κουταλιού. Ας πούμε ότι είναι κάτι ενδιάμεσο γιατί τα φρούτα παραμένουν ολόκληρα και δεν τεμαχίζονται ή πολτοποιούνται όπως θα γινόταν στην περίπτωση της μαρμελάδας. Επίσης, δεν είναι γλυκό του κουταλιού γιατί ναι μεν τα φρούτα παραμένουν ολόκληρα, ωστόσο το σιρόπι σε αυτή τη συνταγή δεν είναι δεμένο και μοιάζει περισσότερο με χυμό.

Ας μείνουμε σε αυτό που είναι. Σε ολόκληρα κομμάτια φρούτου που αιωρούνται σε ένα γλυκό, φωτεινό, ρουμπινί σιρόπι το οποίο είναι εξίσου χρήσιμο στην κουζίνα. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο ντουλάπι για μελλοντική χρήση σε κοκτέιλ, γλυκά, ζελέ, κέικ ή ακόμα και να το προσθέσετε σε dressing για πράσινες πληθωρικές σαλάτες με τυριά και φρούτα.

Δείτε πώς να διατηρήσετε τις φράουλες σε βάζο για να είναι διαθέσιμες όλο τον χρόνο

Υλικά

1 κιλό άγουρες φράουλες καθαρισμένες και ξεπλυμένες

1κιλό ζάχαρη

Χυμός από μισό λεμόνι (περίπου 2 κουταλιές της σούπας)

Βήμα 1

Τοποθετήστε σε στρώσεις τις φράουλες, καθαρισμένες από το κοτσάνι και ξεπλυμένες, μαζί με ίση ποσότητα ζάχαρης σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε τις να μαριναριστούν για 12 ώρες ή όλη τη νύχτα. Η ζάχαρη θα τραβήξει τους χυμούς από τις φράουλες.

Βήμα 2

Μεταφέρετε τις φράουλες μαζί με τους χυμούς τους σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το χυμό από μισό λεμόνι (περίπου 2 κουταλιές της σούπας) και βάλτε σε μέτρια φωτιά να βράσει, ανακατεύοντας απαλά με μια ξύλινη κουτάλα ή κουνώντας ελαφρά την κατσαρόλα. Αφαιρέστε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια. Σιγοβράστε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μπορείτε να τρυπήσετε μια φράουλα με ένα μικρό μαχαίρι χωρίς αντίσταση, για 5–10 λεπτά.

Βήμα 3

Μεταφέρετε προσεκτικά τις φράουλες με μια τρυπητή κουτάλα σε καθαρά γυάλινα βάζα. Αφήστε το σιρόπι να σιγοβράσει λίγο ακόμα, μέχρι να πήξει τόσο ώστε να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού ή μέχρι να σταθεροποιηθεί όταν το δοκιμάσετε σε ένα κρύο πιάτο. Ρίξτε το σιρόπι πάνω από τις φράουλες και σκουπίστε το χείλος του βάζου με ένα υγρό πανί. Όταν κρυώσουν, κλείστε καλά τα βάζα.

