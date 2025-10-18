Μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus φιλοξένησε το Κουπάτειο

Το Δημοτικό Σχολείο Πάφου Θ´- Κουπάτειο φιλοξένησε μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Μαζί συμμετείχανε σε δραστηριότητες τάξης, πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργατικά έργα, γιορτάζοντας τη μάθηση, τη φιλία και τη συνεργασία.

Παράλληλα, πραγματοποιήσανε διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους του προγράμματος eTwinning “Eco Heroes: Little actions, Big impact”, όπου οι μαθητές τραγούδησαν το “We Are the World”, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας, ελπίδας και ευρωπαϊκών αξιών.