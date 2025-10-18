Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Χαμάς λέει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό - Ο όρος για εκεχειρία έως 5 χρόνια

Η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για ειρήνη στη Γάζα, τα πρώτα «σύννεφα» έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη διάρκεια της εκεχειρίας στην περιοχή.

Η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό της.

Ο Ναζάλ, μιλώντας από τη Ντόχα, όπου εδρεύουν αρκετά στελέχη της Χαμάς, δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να δεχθεί μια εκεχειρία διάρκειας έως και πέντε ετών, ώστε να μπορέσει να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα.

Ωστόσο, ο ίδιοςτόνισε ότι τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από το αν οι Παλαιστίνιοι λάβουν «ελπίδα και προοπτικές» για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

 

«Εξαρτάται από το σχέδιο»

Ερωτηθείς αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα, ο ίδιος απάντησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω με ένα “ναι” ή “όχι”. Εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου. Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;».

Είπε επίσης ότι το ζήτημα του αφοπλισμού δεν αφορά μόνο τη Χαμάς αλλά και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συνεπώς απαιτεί ευρύτερη παλαιστινιακή συναίνεση.

 

«Η Χαμάς θα είναι παρούσα»

Ο Ναζάλ σημείωσε ότι κατά τη μεταβατική περίοδο, η Χαμάς θα έχει παρουσία «στο πεδίο» για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύονται οι ανθρωπιστικές ροές από συμμορίες και ένοπλες ομάδες.

«Πολιτικά, θα υπάρχει μια τεχνοκρατική διοίκηση. Στο έδαφος, η Χαμάς θα είναι παρούσα», είπε. Μετά τη μεταβατική φάση, πρόσθεσε, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Χαμάς δεν έχει συζητήσει ακόμη με τους μεσολαβητές τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο.

Πηγή: cnn.gr

