Αφράτα και μυρωδάτα ψωμάκια με τυρί κρέμα

Αφράτα και μυρωδάτα ψωμάκια που κρύβουν μέσα τους βελούδινη κρέμα τυριού που λιώνει στο στόμα. Ένα σνακ που θα σε κάνει να μην μπορείς να σταματήσεις στο ένα, από τον chef Γιώργο Τσούλη!

Υλικά

Για τη ζύμη:

700 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

270 ml νερό, (τα 120 ml χλιαρό για τη μαγιά)

120 ml γάλα, πλήρες (χλιαρό για τη μαγιά) + 40 ml για το άλειμμα

8 γρ. μαγιά

20 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

2 αυγά

12 γρ. αλάτι

30 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. τυρί κρέμα

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1 Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το χλιαρό νερό, το χλιαρό γάλα, τη μαγιά, ανακατεύουμε να διαλυθεί και αφήνουμε 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Έπειτα προσθέτουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα με το γάντζο για 8 λεπτά.

2 Προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ενσωματωθεί στη ζύμη. Λαδώνουμε ελαφρώς τα χέρια μας για να μην κολλάει το ζυμάρι και το πλάθουμε. Έπειτα λαδώνουμε λίγο ένα μπολ και αφήνουμε το ζυμάρι σκεπασμένο να ξεκουραστεί για 1 ½ ώρα.

3 Αφού είναι έτοιμη η ζύμη την χωρίζουμε σε 12 ίσα μέρη. Τοποθετούμε ένα κομμάτι ζύμης στον πάγκο εργασίας τον οποίο έχουμε αλευρώσει ελαφρώς. Με τη βοήθεια ενός πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη σε ορθογώνιο σχήμα διαστάσεων 30χ20 εκ.

4 Αλείφουμε όλη την επιφάνεια της ζύμης με λίγο τυρί κρέμα και κόβουμε τη ζύμη σε 6 ίσες λωρίδες (κάθετα της μεγάλης πλευράς). Τοποθετούμε τις λωρίδες τη μια πάνω στην άλλη και κόβουμε ξανά τη ζύμη στη μέση (κατά μήκος της μεγάλης πλευράς).

5 Διπλώνουμε τις δυο λωρίδες σε πλεξούδες και τις μεταφέρουμε σε ένα ταψί φούρνου στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Σκεπάζουμε το ταψί να φουσκώσουν ελαφρώς τα ψωμάκια για 30 λεπτά.

6 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα.7Αλείφουμε με το γάλα τα ψωμάκια και ψήνουμε για 25-30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε.