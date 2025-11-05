Γνωρίζοντας τον πρώτο Έλληνα παγοδρόμο ταχύτητας που ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς αγώνες

Στο παγοδρόμιο του Χέρενφειν, στην Ολλανδία, η ατμόσφαιρα είναι παγωμένη, αλλά ο 24χρονος Kai Tieleman ακτινοβολεί ενέργεια. Κάθε του κίνηση πάνω στον πάγο είναι απόλυτα ελεγχόμενη, σχεδόν χορογραφημένη. Είναι ο πρώτος Έλληνας παγοδρόμος ταχύτητας που έχει θέσει στόχο να οδηγήσει τη χώρα του μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου το 2026.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων, η ολλανδική ομάδα Team Novus και η οικογένεια Tieleman ξεκίνησαν μια φιλόδοξη αποστολή: να ιδρύσουν την πρώτη εθνική ομάδα speed skating της Ελλάδας. Ο Kai βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, συνδυάζοντας τη πειθαρχία της ολλανδικής σχολής με το πάθος των ελληνικών του ριζών.

«Από τότε που ανέβηκα πρώτη φορά στον πάγο, ένιωσα ότι αυτό είναι για μένα», λέει. «Η ταχύτητα είναι κάτι που δεν περιγράφεται — σε γεμίζει αδρεναλίνη, είναι σαν να πετάς πάνω στον πάγο».

Από το Χέρενφειν στην Ελλάδα – Μια επιστροφή στις ρίζες

Ο Kai μεγάλωσε στην Ολλανδία, αλλά ο πατέρας του είναι Έλληνας. Η επιλογή του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα δεν ήταν τυχαία. «Δεν είμαι απλώς κάποιος που πήρε ελληνική υπηκοότητα για να αγωνιστεί. Το έκανα γιατί ήθελα να τιμήσω την καταγωγή μου. Η Ελλάδα είναι η χώρα μου όσο κι αν μεγάλωσα αλλού».

Η απόφασή του άνοιξε έναν δρόμο που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε: η παγκόσμια ομοσπονδία αναγνώρισε επίσημα τη χώρα μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες αθλητές να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε διεθνείς διοργανώσεις.

«Είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος», λέει. «Αλλά δεν θέλω να είμαι ο τελευταίος. Θέλω να εμπνεύσω κι άλλους να ανέβουν στον πάγο. Ήδη εννέα αθλητές από την Ελλάδα έρχονται να προπονηθούν μαζί μας στην Ολλανδία. Αυτό είναι μόνο η αρχή».

Οι προπονήσεις, η πειθαρχία και το όνειρο των Ολυμπιακών

Το πρόγραμμα του Kai είναι εξαντλητικό. «Το καλοκαίρι προπονούμαστε έντεκα φορές την εβδομάδα, γύρω στις είκοσι πέντε ώρες συνολικά», εξηγεί. «Το χειμώνα λίγο λιγότερο, γιατί έχουμε τους αγώνες. Όμως η προετοιμασία είναι πάντα ίδια. Αν μπορείς να πας γρήγορα στην προπόνηση, μπορείς να πας και στον αγώνα».

Η προπόνηση δεν περιορίζεται στον πάγο. «Κάνω ποδήλατο, τρέξιμο, ενδυνάμωση. Είναι άθλημα που απαιτεί ισορροπία και ακρίβεια. Και ψυχολογικά, πρέπει να είσαι έτοιμος — βλέπω κάθε αγώνα σαν μια προπόνηση, όχι σαν μάχη. Έτσι δεν νιώθω πίεση».

«Η Ελλάδα πρέπει να έχει θέση στον πάγο»

Η φιλοδοξία του είναι ξεκάθαρη: η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου. Αλλά πίσω από αυτό το στόχο υπάρχει κάτι βαθύτερο. «Η Ελλάδα έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο — γιατί να μην έχει και παρουσία στον πάγο;», λέει γελώντας. «Δεν γίνεται να λείπουμε από καμία μεγάλη διοργάνωση. Θέλω να δω τη γαλανόλευκη στο παγοδρόμιο. Θέλω να δείξω ότι γίνεται».

Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα φορέσει τα εθνικά χρώματα σε Ολυμπιακούς Αγώνες παγοδρομίας. «Το μετάλλιο θα ήταν όνειρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι να ανοίξει ο δρόμος. Να εμπνευστούν κι άλλα παιδιά στην Ελλάδα να τολμήσουν κάτι καινούργιο».

Ο Kai μαθαίνει ελληνικά μέσω διαδικτύου. «Δεν μιλάω τέλεια, αλλά μαθαίνω. Θέλω όταν βρεθώ στην Ελλάδα να μπορώ να επικοινωνώ, να αισθάνομαι ότι ανήκω πραγματικά».

Ο Kai δεν μιλά σαν κάποιος που προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Μιλά σαν αθλητής που έχει επίγνωση ότι είναι πρωτοπόρος.

«Δεν υπάρχει δρόμος μπροστά μου — τον χαράζουμε τώρα. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του. Δεν τρέχω μόνο για μένα. Τρέχω για μια χώρα που δεν έχει ξαναδεί πάγο έτσι».

Στο τέλος, χαμογελά. «Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί που ήθελε απλώς να πάει λίγο πιο γρήγορα πάνω στον πάγο. Κι αν τα καταφέρω, θα είναι η απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι πολύ μακριά για να το φτάσεις — ούτε καν η Ελλάδα από τον Βορρά».

