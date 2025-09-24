Σήμερα φτιάχνουμε καλτσόνε με λαχανικά

Ζουμερά λαχανικά σε αφράτη ζύμη και το καλτσόνε του chef Γιώργου Τσούλη θα σας μείνει αξέχαστο. Ένα πιάτο που σε χορταίνει με γεύση και υγεία. Μια αλμυρή, πεντανόστιμη εκδοχή της αγαπημένης Ναπολιτάνικης συνταγής!
Υλικά
Για τη ζύμη:
- 400 γρ. αλεύρι, τύπου 00
- 300 ml νερό, χλιαρό
- 1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 7 γρ. μαγιά ξηρή
- ½ κ.γ. αλάτι
- 2 κ.γ. ελαιόλαδο
Για τη γέμιση:
- 1 μελιτζάνα, κομμένη σε μικρούς κύβους
- 1 πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε μικρούς κύβους
- 1 πιπεριά κίτρινη, κομμένη σε μικρούς κύβους
- 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη
- 2 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο
- 2 κ.σ. βασιλικό, ψιλοκομμένο
- 120 γρ. μοτσαρέλα, φρέσκια
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο Γάλα ή κρόκο αυγού για το άλειμμα
Τα σκεύη που θα χρειαστείς
- 1 μίξερ
- 1 τηγάνι
- 1 μπολ
Εκτέλεση
Για τη ζύμη
- Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε με τον γάντζο σε μέτρια ταχύτητα για 5 -7 λεπτά.
- Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα μπολ ελαφρώς λαδωμένο και αφήνουμε στην άκρη 1 ½ ώρα να φουσκώσει.
Για τη γέμιση
- Παράλληλα ετοιμάζουμε την γέμιση. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, τις πιπεριές και σοτάρουμε για 2 λεπτά. Έπειτα προσθέτουμε τις μελιτζάνες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 4 -5 λεπτά. Συνεχίζουμε ρίχνοντας το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό.
- Έπειτα βάζουμε τον πελτέ, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε για 1 λεπτό, σβήνουμε με το ξύδι και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί. Τέλος προσθέτουμε τον βασιλικό.
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.6Αφού είναι έτοιμη η ζύμη, την μεταφέρουμε στον πάγκο εργασίας τον οποίο έχουμε αλευρώσει ελαφρώς. Χωρίζουμε και πλάθουμε τη ζύμη σε 6 μπαλάκια. Ανοίγουμε κάθε ζύμη σε στρογγυλό σχήμα διαμέτρου 17 εκ. περίπου.
- Βάζουμε 2 κ.σ. γέμιση στο κέντρο της ζύμης, προσθέτουμε λίγη μοτσαρέλα και κλείνουμε σε σχήμα μισοφέγγαρου πατώντας καλά τις άκρες.
- Μεταφέρουμε τα καλτσόνε σε ένα ταψί στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Αλείφουμε τα καλτσόνε με λίγο γάλα ή κρόκο αυγού και ψήνουμε για 20 λεπτά.
Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς πριν σερβίρουμε.