Μήνυμα εις διπλούν από Ερχιουρμάν...

«Ο Χριστοδουλίδης να είναι έτοιμος, η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση θα βρίσκεται στο τραπέζι». Επαναλαμβάνει συνεχώς τη φράση αυτή ο υποψήφιος για την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν στέλνοντας ένα διττό μήνυμα. Από τη μια, τη βεβαιότητά του ότι θα είναι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων σε τρεις περίπου εβδομάδες από τώρα. Από την άλλη, τονίζει την αποφασιστικότητά του ότι θα βρεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για συνομιλίες με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη. Είναι ενδιαφέρουσα ακόμη η επιμονή του ότι μετά τις λεγόμενες εκλογές «ουδείς θα αντιμετωπίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα ωσάν αυτή να μην επιδιώκει τη λύση» στο πρόβλημα. Το τι ακριβώς εννοεί μπορεί να το εντοπίσει κάποιος στην προέκταση των σκέψεών του ότι για πέντε χρόνια υπό τον Τατάρ δεν έγινε διαπραγμάτευση. Να δούμε τελικά ποιος θα πάει στο τραπέζι και ποιος θα βρει δικαιολογίες για να το αποφύγει. Όλα βεβαίως υπό προϋποθέσεις...

ΧΡγ