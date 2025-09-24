Οι νυφίτσες κόβκουν βόλτες στον Πρόδρομο

Δέκτης πολλών παραπόνων από κατοίκους της ενορίας Προδρόμου, στη Λάρνακα, έγινε τις τελευταίες μέρες η εφημερίδα μας. Οι περίοικοι καταγγέλλουν την παρουσία τρωκτικών μέσα σε κατοικίες… Όπως ανέφεραν, οι νυφίτσες προφανώς πετυχαίνουν είσοδο στις οικίες μέσω των τουαλετών και των αποχετευτικών τους συστημάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι κι εκπέμπουν σήμα SOS. Κάνουν λόγο για ένα απαίσιο φαινόμενο, με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία, για αυτό και απευθύνουν δημόσια έκκληση προς το τμήμα Υγειονομείου του Δήμου Λάρνακας ώστε να αποστείλει συνεργεία στην ενορία για ψεκασμούς. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις γειτονιές πλησίον του δημοτικού σχολείου.

Β. Βας