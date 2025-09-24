Οι υπερβολές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής και επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ζει μέσα στην υπερβολή και γενικεύει με μεγάλη ευκολία. Τώρα αποφάσισε να ταυτίσει ολόκληρο ΔΗΣΥ με το English School. Δεν τον ενδιαφέρει εάν ισχύουν τα όσα λέει δημόσια, παρά μόνο οι εντυπώσεις. Η πλειονότητα των μελών της σημερινής ηγεσίας του φοίτησε σε δημόσιο σχολείο. Για παράδειγμα, η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος, οι αντιπρόεδροι Γιάννης Καρούσος και Γιώργος Κάρουλλας είναι όλοι τους απόφοιτοι Λυκείου. Μόνο η Σάβια Ορφανίδου τελείωσε το English School. Οι περισσότεροι από αυτούς σπούδασαν και σε κυπριακά ή ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα, προς τι όλη αυτή η προσπάθεια σύνδεσης του ΔΗΣΥ με το English School;

Νίτσε