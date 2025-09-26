Μηλόπιτα με φύλλο σφολιάτας με 4 υλικά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αρωματική, γλυκιά, αφράτη σφολιάτα με ζουμερά μήλα.

Πόσο λαχταριστά μπορεί να τυλιχτεί ένα μήλο σε φύλλο σφολιάτας; H απάντηση κρύβεται σίγουρα σε αυτή τη μηλόπιτα του chef Γιώργου Τσούλη. Αρωματική, γλυκιά, αφράτη σφολιάτα με ζουμερά μήλα. Ταιριάζει γάντι με τον καφέ σας και μια μπάλα παγωτό βανίλια δίπλα!

Υλικά

2 φύλλα σφολιάτας 

300 γρ. μαρμελάδα μήλο 

2 μήλα κόκκινα, κομμένα σε λεπτές φέτες 

2 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική 

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.

2 Μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.

3 Τοποθετούμε το ένα φύλλο σφολιάτας στο πάγκο εργασίας, με τη βοήθεια του πλάστη το πατάμε ελαφρώς να ανοίξει κατά μήκος της μεγάλης πλευράς.

4 Αρχίζουμε να διπλώνουμε την ζύμη φτιάχνοντας 6 εσοχές. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα ταψί διαστάσεων 35χ25 εκ. στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Βάζουμε λίγη μαρμελάδα μέσα στις εσοχές και τοποθετούμε 2-3 φέτες μήλου σε κάθε εσοχή.

5 Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη όλη την επιφάνεια.6Ψήνουμε στο φούρνο για 20-25 λεπτά.

giorgostsoulis.com

