Ντόνατ μηλίτη: Η απόλυτη φθινοπωρινή απόλαυση – φτιάχνεται πανεύκολα

Μετακομίζοντας στη Νέα Αγγλία ο Κρις δεν του πήρε πολύ καιρό να ερωτευτεί το τοπίο και τους ανθρώπους εκεί. Ήταν το φθινόπωρο, μας τόνισε, που τον έκανε να νιώσει έτσι.

Μας περιέγραψε πως, μεγαλώνοντας στα Βορειοδυτικά, ποτέ δεν είχε ζήσει ένα φθινόπωρο σαν εκείνο το πρώτο: Ο καιρός ήταν δροσερός αλλά όχι παγωμένος, το φως είχε μια γλυκύτητα μοναδική, και τα φύλλα ήταν απλά μαγευτικά παντού. Και όταν δοκίμασε το πρώτο του ντόνατ με μηλίτη, πείστηκε — όπως μας είπε γελώντας — ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το φθινόπωρο στη Νέα Αγγλία.

Ο Κρις μάς μίλησε με ενθουσιασμό για τα ντόνατ με μηλίτη, αναρωτώμενος τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ξεχωριστά. Είναι, μας είπε, η φρεσκάδα του μήλου, φυσικά, αλλά και η μυρωδιά της κανέλας. Έχουν κάτι παραδοσιακό, αλλά όχι «παλιομοδίτικο» — ίσως το ότι δεν έχουν γλάσο τα κάνει να μοιάζουν πιο αυθεντικά, πιο αγνά, σαν να προέρχονται κατευθείαν από μηλοχώραφα και αγροτόσπιτα.

«Ό,τι κι αν είναι,» μας είπε, «το να δαγκώνεις ένα τέτοιο ντόνατ είναι, για μένα, το ίδιο το φθινόπωρο». Και τώρα που, όπως εξήγησε, τα δέντρα της Νέας Αγγλίας αρχίζουν να ντύνονται στα χρώματα της εποχής, είναι η ιδανική στιγμή να γιορτάσουμε τη σεζόν φτιάχνοντας τη δική μας μερίδα. Απολαύστε το!

Ντόνατ με μηλίτη

Υλικά

Για τα ντόνατ:

480 ml μηλίτης

440 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

¼ κ.γ. γαρίφαλο τριμμένο

½ κ.γ. αλάτι

2 μεγάλα αυγά

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

100 γρ. καστανή ζάχαρη

6 κ.σ. ανάλατο βούτυρο (λιωμένο)

120 ml ξινόγαλο (βουτυρόγαλα)

Φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Για την επικάλυψη

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

1 κ.σ. κανέλα τριμμένη

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, βάζουμε τον μηλίτη να πάρει βράση. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τον αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μειωθεί σε περίπου 120 ml (αυτό παίρνει γύρω στα 20–25 λεπτά). Τον αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατεύουμε με σύρμα το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρίφαλο και το αλάτι.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε τα αυγά, τη λευκή και την καστανή ζάχαρη μέχρι να γίνουν ομοιόμορφο, απαλό μείγμα. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το ξινόγαλο και τον μειωμένο μηλίτη και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε σταδιακά τα στεγνά υλικά μέσα στα υγρά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ενωθούν. Η ζύμη θα είναι κολλώδης — αυτό είναι φυσιολογικό. Τη σκεπάζουμε και τη βάζουμε στο ψυγείο για 1–2 ώρες, μέχρι να σφίξει.

Σε αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος περίπου 1,5 εκατοστό. Κόβουμε ντόνατ με ένα κουπάτ 7–8 εκατοστών (ή χρησιμοποιούμε δύο στρογγυλά κουπάτ, ένα μεγάλο κι ένα μικρό για το κέντρο).

Σε βαθύ τηγάνι με βαρύ πάτο, ζεσταίνουμε το λάδι στους 175°C. Τηγανίζουμε τα ντόνατ σε δόσεις, για 1–2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν χρυσοκάστανα. Τα μεταφέρουμε σε χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν.

Σε ένα ρηχό μπολ, ανακατεύουμε τη ζάχαρη με την κανέλα. Όσο τα ντόνατ είναι ακόμη ζεστά, τα βουτάμε μέσα στο μείγμα ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Ο Κρις μάς είπε ότι είναι καλύτερα να τα απολαύσουμε ζεστά, μόλις βγουν από το τηγάνι — τότε έχουν την πιο έντονη γεύση και άρωμα φθινοπώρου.

