Φτιάχνουμε κοτόσουπα παραδοσιακή

Βελούδινη και αρωματική, αυτή η κοτόσουπα του chef Γιώργου Τσούλη είναι βάλσαμο, ειδικά για τις κρύες μέρες του χειμώνα!

Υλικά

1 κοτόπουλο, κομμένο σε μερίδες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

300 γρ πατάτες, κομμένες σε κυβάκια

2 καρότα, κομμένα σε ροδέλες

100 γρ. ρύζι arborio

1 φύλλο δάφνης

2 ½ λίτρα ζωμό κοτόπουλου

3 μέτρια αυγά

1 κ.γ. κορν φλάουρ (προαιρετικά)

Χυμό από 2-3 λεμόνια

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Ζεσταίνουμε μια βαθιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και δίνουμε χρώμα στο κοτόπουλο και από τις δύο πλευρές, ξεκινώντας από την πλευρά της πέτσας. Μόλις ετοιμαστεί το αφαιρούμε και το αφήνουμε στην άκρη.

2 Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, τις πατάτες και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά, χωρίς να πάρουν χρώμα.

3 Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και ρίχνουμε τη δάφνη, το ζωμό κοτόπουλου, αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 40 λεπτά.

4 Αφαιρούμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε στην κατσαρόλα το ρύζι και συνεχίζουμε το βράσιμο. Όσο βράζει το ρύζι ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο και ετοιμάζουμε το αυγολέμονο.

Για το αυγολέμονο

5 Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε τα αυγά και τα αφρατεύουμε για μερικά λεπτά με το σύρμα χειρός. Προσθέτουμε προαιρετικά κορν φλάουρ και όσο χυμό λεμονιού θέλουμε και τα χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

6 Προσθέτουμε σιγά σιγά, με μια βαθιά κουτάλα μέρος από τη σούπα στο μπολ ώστε να πάρουν θερμοκρασία τα αυγά και ανακατεύουμε.

7 Αδειάζουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία για λίγα λεπτά, μέχρι να δέσει η σούπα ανακατεύοντας συνεχώς.8Σερβίρουμε την κοτόσουπα ζεστή, μαζί με το κοτόπουλο από πάνω.