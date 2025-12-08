Φτιάχνουμε κυπριακή ταχινοσαλάτα!

Μία αρωματική και πεντανόστιμη Κυπριακή ταχινοσαλάτα από τον chef Γιώργο Τσούλη που θα σας ανοίξει την όρεξη με τον πιο γευστικό τρόπο!

Υλικά

300 γρ. ταχίνι

2 σκ. σκόρδο

4 κ.σ. ελαιόλαδο

240 ml νερό

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι

Πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Μαϊντανό, ψιλοκομμένοΚρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

1 Στο πολυκοπτικό ρίχνουμε όλα τα υλικά για την ταχινοσαλάτα και τα χτυπάμε, μέχρι να διαλυθεί το σκόρδο.

2 Μεταφέρουμε την ταχινοσαλάτα σε 1 βαζάκι, πασπαλίζουμε με μαϊντανό, κρεμμύδι και σερβίρουμε.

Αν θέλουμε να βγει πιο αραιή η ταχινοσαλάτα, προσθέτουμε λίγο νερό.