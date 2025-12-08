Φτιάχνουμε κυπριακή ταχινοσαλάτα!

Μία αρωματική και πεντανόστιμη Κυπριακή ταχινοσαλάτα από τον chef Γιώργο Τσούλη που θα σας ανοίξει την όρεξη με τον πιο γευστικό τρόπο!
Υλικά
300 γρ. ταχίνι
2 σκ. σκόρδο
4 κ.σ. ελαιόλαδο
240 ml νερό
Χυμό από 1 λεμόνι
Αλάτι
Πιπέρι
Για το σερβίρισμα
Μαϊντανό, ψιλοκομμένοΚρεμμύδι, ψιλοκομμένο
Εκτέλεση
1 Στο πολυκοπτικό ρίχνουμε όλα τα υλικά για την ταχινοσαλάτα και τα χτυπάμε, μέχρι να διαλυθεί το σκόρδο.
2 Μεταφέρουμε την ταχινοσαλάτα σε 1 βαζάκι, πασπαλίζουμε με μαϊντανό, κρεμμύδι και σερβίρουμε.
#tsoulotip:
Αν θέλουμε να βγει πιο αραιή η ταχινοσαλάτα, προσθέτουμε λίγο νερό.