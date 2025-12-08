Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φτιάχνουμε κυπριακή ταχινοσαλάτα!

Θα σας ανοίξει την όρεξη με τον πιο γευστικό τρόπο!

Μία αρωματική και πεντανόστιμη Κυπριακή ταχινοσαλάτα από τον chef Γιώργο Τσούλη που θα σας ανοίξει την όρεξη με τον πιο γευστικό τρόπο! 

Υλικά

300 γρ. ταχίνι

2 σκ. σκόρδο

4 κ.σ. ελαιόλαδο

240 ml νερό

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι
Πιπέρι

 Για το σερβίρισμα

Μαϊντανό, ψιλοκομμένοΚρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

1 Στο πολυκοπτικό ρίχνουμε όλα τα υλικά για την ταχινοσαλάτα και τα χτυπάμε, μέχρι να διαλυθεί το σκόρδο.

2 Μεταφέρουμε την ταχινοσαλάτα σε 1 βαζάκι, πασπαλίζουμε με μαϊντανό, κρεμμύδι και σερβίρουμε.

#tsoulotip:

Αν θέλουμε να βγει πιο αραιή η ταχινοσαλάτα, προσθέτουμε λίγο νερό.

