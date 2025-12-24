Το αλάνθαστο μυστικό για να μη στεγνώσει η γαλοπούλα

Για να βγει άψογη η γιορτινή γαλοπούλα, δε φτάνει μόνο να έχουμε καλή συνταγή, πρέπει να ξέρουμε και το βασικό κόλπο .

Η γιορτινή γαλοπούλα είναι μια δύσκολη μαγειρική πίστα. Όσο έμπειροι και να είστε στα καθημερινά φαγητά το να ψήσετε ένα ολόκληρο, άλιπο σχετικά, πουλερικό χωρίς να στεγνώσει θέλει ιδιαίτερη μαεστρία. Τα ζητούμενα στην περίπτωσή της είναι πολλά και διαφορετικά: να ψηθεί ομοιόμορφα χωρίς να καεί εξωτερικά αλλά και χωρίς να είναι ωμή στα πιο χοντρά σημεία (π.χ. στα μπούτια), να βγει ζουμερή και να έχει νοστιμιά ακόμα και στο στήθος που συνήθως δεν το τρώει κανείς και πάντα περισσεύε για να γίνει ομελέτα και σάντουιτς την επόμενη μέρα.

Το μυστικό είναι στη μαρινάδα

Το μαρινάρισμα της γαλοπούλας είναι το Α και το Ω. Αν μαγειρέψετε για λίγους, δηλαδή ψήσετε μια γαλοπούλα 3-4 κιλών (το πολύ) μπορείτε και να το παραλείψετε βέβαια. Όταν όμως μιλάμε για ένα μεγάλο πουλερικό (πάνω από 5 κιλά), αν δεν μπει στη μαρινάδα για ώρες δεν πρόκειται να μαλακώσει και να νοστιμίσει ποτέ. Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες μια καλή μαρινάδα πρέπει να περιέχει λιπαρά στοιχεία (καλό ελαιόλαδο και λιωμένο βούτυρο), όξινα υλικά όπως κρασί, χυμό λεμόνι και πορτοκάλι τα οποία έχουν την ιδιότητα να μαλακώνουν το κρέας, μυρωδικά (κατά προτίμηση φρέσκα που είναι πιο δυνατά), μπόλικο αλάτι, διάφορα μπαχαρικά και φυσικά οτιδήποτε άλλο μπορεί να δώσει αρωματική και γευστική ένταση στη γαλοπούλα π.χ. ξύσμα εσπεριδοειδών, ψιλοκομμένα λαχανικά (σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριές κλπ.). Όσο για το πόσες ώρες μαρινάρουμε τη γαλοπούλα; Όσο περισσότερες τόσο καλύτερα! Το ιδανικό είναι να τη βάλετε αποβραδίς στη μαρινάδα ώστε να έχει το περιθώριο (τουλάχιστον 12 ώρες) να μαλακώσει και να «ποτίσει» με τις γεύσεις και τα αρώματα όλων των υλικών.

Το απόλυτο tip για προχωρημένους

Μια επιπλέον διαδικασία που εξασφαλίζει ότι θα γίνει ζουμερό και νόστιμο ακόμα και το βαρετό στήθος της γαλοπούλας είναι οι ενέσεις μαρινάδας. Για να τις κάνετε βέβαια πρέπει να έχετε αγοράσει πρώτα το ειδικό εργαλείο (μεγάλη ένεση με χοντρή βελόνα, σαν σύριγγα, ειδική για μαγειρική) από τα μαγαζιά με εργαλεία μαγειρικής και είδη κουζίνας. Πριν την ψήσετε λοιπόν μπορείτε να γεμίσετε αυτό το εργαλείο με τη μαρινάδα και να κάνετε ενέσεις στη γαλοπούλα σας (ειδικά στο στήθος) βαθιά μέσα στο κρέας αλλά και πιο επιφανειακά, σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε όταν θα ψήνεται να παίρνει έξτρα υγρασία και νοστιμιά.

Συνταγή για μαρινάδα γαλοπούλας

1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο

4 κ.σ. αγελαδινό βούτυρο λιωμένο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

2 πράσινες πιπεριές, ψιλοκομμένες

4 κ.σ. χοντρό αλάτι

4 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί

1 φλ. ουίσκι

χυμός και ξύσμα από ένα λεμόνι

χυμός και ξύσμα από ένα πορτοκάλι

2 φύλλα δάφνης

4 κόκκοι μπαχάρι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Η γαλοπούλα πρέπει να καλύπτεται εντελώς από τη μαρινάδα οπότε ρίχνουμε σε μια βαθιά λεκάνη ή ένα πολύ μεγάλο τάπερ όλα τα υλικά της μαρινάδας μαζί με 2 λίτρα χλιαρό νερό και ανακατεύουμε πολύ καλά για να λιώσουν το αλάτι και η ζάχαρη. Βυθίζουμε μέσα τη γαλοπούλα και σκεπάζουμε με μεμβράνη ή με καπάκι. Την αφήνουμε να μαριναριστεί σε κρύο περιβάλλον αλλά εκτός ψυγείου. Μπορούμε να τη βγάλουμε ακόμα και στο μπαλκόνι! Καλό είναι κάθε 2-3 ώρες να την αναποδογυρίζουμε.

Πηγή: iefimerida.gr