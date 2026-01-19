Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Πανεύκολη συνταγή: Κοχύλια αλά κρεμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γρήγορη και πανεύκολη συνταγή

Αυτά τα κοχύλια με κρέμα γάλακτος και τυριά που λιώνουν στο στόμα είναι η απόλυτα λαχταριστή, γρήγορη και πανεύκολη συνταγή.

Υλικά

  • 250 γρ. κοχύλια, μεγάλα

  • 400 γρ. ΝΟΥΝΟΥ Cheese Mix

  • 400 ml. κρέμα γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ, πλήρης

  • Αλάτι

  • Πιπέρι 

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο grill στο δυνατό (ή στις αντιστάσεις πάνω κάτω).

2 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με νερό, σε δυνατή φωτιά. Μόλις βράσει καλά, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα κοχύλια βράζοντας τα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να βγουν al dente.

3 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και βράζουμε για 4 λεπτά.

4 Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 100 γρ. από το cheese mix. Αδειάζουμε τα κοχύλια σε ένα ορθογώνιο πυρίμαχο σκεύος, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα γάλακτος και πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα τυριά.

5 Ψήνουμε μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ωραίο χρυσαφί χρώμα.

Tags

FOODFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα