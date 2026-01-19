Πανεύκολη συνταγή: Κοχύλια αλά κρεμ

Αυτά τα κοχύλια με κρέμα γάλακτος και τυριά που λιώνουν στο στόμα είναι η απόλυτα λαχταριστή, γρήγορη και πανεύκολη συνταγή.

Υλικά

250 γρ. κοχύλια, μεγάλα

400 γρ. ΝΟΥΝΟΥ Cheese Mix

400 ml. κρέμα γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ, πλήρης

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο grill στο δυνατό (ή στις αντιστάσεις πάνω κάτω).

2 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με νερό, σε δυνατή φωτιά. Μόλις βράσει καλά, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα κοχύλια βράζοντας τα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να βγουν al dente.

3 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και βράζουμε για 4 λεπτά.

4 Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 100 γρ. από το cheese mix. Αδειάζουμε τα κοχύλια σε ένα ορθογώνιο πυρίμαχο σκεύος, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα γάλακτος και πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα τυριά.

5 Ψήνουμε μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ωραίο χρυσαφί χρώμα.