Δροσερή αυγοσαλάτα, ιδανική για σάντουιτς και σνακ. Χορταστική και πλούσια σε γεύση, ετοιμάζεται σε ελάχιστο χρόνο με αυτή τη συνταγή.
Υλικά
4 αυγά, medium, σε θερμοκρασία δωματίου
20 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
300 γρ. μαγιονέζα
40 γρ. αγγουράκι τουρσί
1 κ.σ. μουστάρδα,
Dijon2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο2 κ.σ.
άνηθο, ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ξύδι, από λευκό κρασί
2 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο
Αλάτι
Πιπέρι
Εκτέλεση
1 Τοποθετούμε μία βαθιά κατσαρόλα γεμάτη νερό σε δυνατή φωτιά, και μόλις πάρει βράση, βάζουμε τα αυγά και τα βράζουμε για 8 λεπτά.
2 Όταν είναι έτοιμα, τα κρυώνουμε κάτω από τρεχούμενο νερό, τα καθαρίζουμε από τα τσόφλια, τα κόβουμε σε χοντρά κομμάτια, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και τα αφήνουμε στην άκρη.
3 Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι, και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι.
4 Τέλος, προσθέτουμε τα αυγά, ανακατεύουμε πολύ προσεκτικά και σερβίρου