Δροσερή αυγοσαλάτα, ιδανική για σάντουιτς και σνακ. Χορταστική και πλούσια σε γεύση, ετοιμάζεται σε ελάχιστο χρόνο με αυτή τη συνταγή.

Υλικά

4 αυγά, medium, σε θερμοκρασία δωματίου

20 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

300 γρ. μαγιονέζα

40 γρ. αγγουράκι τουρσί

1 κ.σ. μουστάρδα,

Dijon2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο2 κ.σ.

άνηθο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ξύδι, από λευκό κρασί

2 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε μία βαθιά κατσαρόλα γεμάτη νερό σε δυνατή φωτιά, και μόλις πάρει βράση, βάζουμε τα αυγά και τα βράζουμε για 8 λεπτά.

2 Όταν είναι έτοιμα, τα κρυώνουμε κάτω από τρεχούμενο νερό, τα καθαρίζουμε από τα τσόφλια, τα κόβουμε σε χοντρά κομμάτια, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και τα αφήνουμε στην άκρη.

3 Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι, και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι.

4 Τέλος, προσθέτουμε τα αυγά, ανακατεύουμε πολύ προσεκτικά και σερβίρου