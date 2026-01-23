Πώς καθαρίζουμε το air fryer βήμα βήμα

Το air fryer έχει κερδίσει επάξια μια θέση στον πάγκο της κουζίνας μας, αφού μπορεί να είναι σύμμαχος της γρήγορης μαγειρικής, αλλά μόνο αν το φροντίζουμε σωστά. Αυτό που συχνά παραβλέπεται είναι ότι το air fryer απαιτεί συστηματική φροντίδα και σωστό καθάρισμα, για να αποδίδει σωστά και με ασφάλεια. Ίσως για πολλούς να αποτελεί έκπληξη, αλλά ιδανικά το καλάθι της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Αν αυτό δεν συμβαίνει πάντα, τότε θα πρέπει μηνιαίως να καθαρίζεται η συσκευή διεξοδικά.

Το καθάρισμα του air fryer βήμα βήμα

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και εντελώς κρύα. Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη (καλάθι, σχάρα, δοχείο) και απομακρύνετε πρώτα τα υπολείμματα τροφών με χαρτί κουζίνας.

Στη συνέχεια, πλύνετέ τα εξαρτήματα στον νεροχύτη με ζεστό νερό, ήπιο υγρό πιάτων και ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Για επίμονους λεκέδες και καμένα λίπη, μια απλή πάστα από μαγειρική σόδα και νερό μπορεί να κάνει θαύματα: απλώστε την, αφήστε την να δράσει για περίπου 20 λεπτά και ξεπλύνετε καλά.

Το κυρίως σώμα της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό. Το εσωτερικό και το εξωτερικό καθαρίζονται με ελαφρώς νωπό πανί. Επιπλέον, αποφύγετε χημικά καθαριστικά. Μια παλιά οδοντόβουρτσα είναι ιδανική για να απομακρύνετε απαλά τα υπολείμματα. Τέλος, πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι απολύτως στεγνά.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών της συσκευής σας, ώστε να είστε σίγουροι για το ποια μέρη της μπορούν να πλυθούν και ποια θέλουν καθάρισμα μόνο με νωπό πανί.

Πώς να το διατηρείτε καθαρό καθημερινά

Το καθαρό air fryer δεν χρειάζεται να είναι αποτέλεσμα κοπιαστικού καθαρισμού. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή χρήση. Ο καθαρισμός του καλαθιού μετά από κάθε μαγείρεμα είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε και θα σας γλιτώσει χρόνο και κόπο στο επόμενο καθάρισμα. Η τακτική φροντίδα αποτρέπει τη μεταφορά οσμών και γεύσεων μεταξύ διαφορετικών φαγητών και μειώνει τον καπνό από παλιά λίπη. Επιπλέον, οι σιλικονούχες φόρμες για το air fryer μειώνουν αισθητά τα υπολείμματα στο καλάθι. Βέβαια, δεν προστατεύουν πλήρως το εσωτερικό της συσκευής από πιτσιλίσματα από λάδι. Σε ό,τι αφορά τα λιπαρά φαγητά, αξίζει να διακόψετε για λίγο το μαγείρεμα, να στραγγίξετε τα λίπη και να συνεχίσετε.

cantina.protothema.gr