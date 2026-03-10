Το Nurofen, Στρατηγικός Συνεργάτης της Εκστρατείας Ενημέρωσης για την Ενδομητρίωση EndoMarch Cyprus 2026

Το Nurofen, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την εκστρατεία EndoMarch Cyprus 2026, ενισχύει μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση. Με μήνυμα «Μάθε την Αλήθεια της. Άκουσε την Ιστορία της» η φετινή εκστρατεία υψώνει τη φωνή της πιο δυνατά από ποτέ, δίνοντας χώρο και ορατότητα στις ιστορίες των γυναικών που ζουν καθημερινά με μια πάθηση που παραμένει συχνά αδιάγνωστη και παρεξηγημένη.

Η στήριξη του Nurofen είναι στρατηγική και πολυεπίπεδη. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εμβέλεια της εκστρατείας, ούτως ώστε περισσότερες γυναίκες να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης και να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Παράλληλα, το brand συμβάλλει στη διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένου περιεχομένου, με σεβασμό και ενσυναίσθηση προς όσες βιώνουν τον αόρατο αυτό πόνο.

Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής του brand Nurofen και στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να συμβάλει ουσιαστικά σε πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η εκστρατεία EndoMarch Cyprus, υπό την καθοδήγηση του Δρα. Ανδρέα Σταυρούλη και της ομάδας του, αναπτύσσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα ουσιαστικό έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την ενδομητρίωση. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να αναζητήσουν ορθή και έγκαιρη διάγνωση για μια επώδυνη πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως.

Ο Μάρτιος, διεθνώς αφιερωμένος στην ενημέρωση για την ενδομητρίωση, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κίνημα Worldwide EndoMarch. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε δράσεις, πορείες, ομιλίες και εκδηλώσεις, με στόχο να αναδειχθεί η πραγματική διάσταση της πάθησης. Το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της εκστρατείας φωτίζει πόλεις και πρωτοβουλίες, υπενθυμίζοντας ότι η ενδομητρίωση δεν είναι «μια δύσκολη περίοδος», αλλά μια χρόνια κατάσταση που επηρεάζει βαθιά την ποιότητα ζωής των γυναικών που τη βιώνουν.

Ως Nurofen, στεκόμαστε δίπλα σε επιστήμονες, οργανισμούς και γυναίκες που παλεύουν καθημερινά για ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση. Με στόχο να είμαστε μέρος της λύσης, συμβάλλουμε σε δράσεις που προάγουν την υγεία και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες της εκστρατείας στην ιστοσελίδα endomarchcyprus.com και στο Facebook & Instagram στο endomarch.cyprus