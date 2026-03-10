Ανάλυση: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα

Δυστυχώς δεν αναμένεται να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στο Ιράν, δήλωσε ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, σημειώνοντας πως παρακολουθούμε ένα πόλεμο αντοχών και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε πεδίο ούτε πρωτοβουλία για διαπραγματεύσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι το Ιράν δείχνει ότι έχει αντοχές παρά τα πλήγματα, ενώ οι στόχοι που έθεσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν επιτευχθεί.

Επισήμανε ότι οι αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών χωρών καταδεικνύουν μια αυτονόμηση τους απέναντι στις ΗΠΑ.

«Το γεγονός ότι επικαλούμενοι και την ασφάλεια της Κύπρου έρχονται και ελληνικές και γαλλικές και ισπανικές δυνάμεις, στην ουσία σαν μία άτυπη ευρωπαϊκή ασπίδα, καταδεικνύει και μία προσπάθεια αυτονόμησης και διαφοροποίησης της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ» δήλωσε.

Η πορεία του πολέμου

Σε ό,τι αφορά την πορεία του πολέμου, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι «δυστυχώς δεν αναμένεται να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος» και ότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξες δηλώσεις ότι θα έπαιρνε δύο με τρεις εβδομάδες διαψεύδονται από τους ίδιους και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, το Ιράν δείχνει ότι έχει αντοχές παρά τα πλήγματα, παρά τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας, εφόσον έχει επιλέξει ένα νέο ηγέτη που είναι «πιο σκληροπυρηνικός από τον προηγούμενο και που ελέγχει τους Φρουρούς της Επανάστασης». Ανέφερε ότι η πρόθεση του νέου ηγέτη του Ιράν είναι να συνεχίσει.

Αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Χρυσοστόμου, δεν υπάρχει κανένα πεδίο και καμία πρωτοβουλία για τις οποίες διαπραγματεύσεις.

Δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι Τραμπ

«Αρα, δυστυχώς, τα πράγματα θα συνεχίσουν» συνέχισε, «εκτός και αν- γιατί ο Τραμπ είναι πάντα απρόβλεπτος- κηρύξει νίκη και λόγω του ότι κηρύττει τη νίκη να τερματίσουν οι εχθροπραξίες».

Επισήμανε όμως ότι νίκη σημαίνει εάν οι στόχοι του υλοποιήθηκαν, κάτι που δεν υφίσταται σήμερα.

Εξήγησε ότι ο πρώτος στόχος που είχε θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν η πτώση του καθεστώτος κάτι που μέχρι στιγμής δεν είναι υλοποιείται. Ο στόχος δεύτερος ήταν να εξοντώσει το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά συνεχίζουν οι Ιρανοί και έχουν τη δυνατότητα να χτυπούν με πυραύλους, ενώ τρίτος στόχος ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μέχρι τώρα δεν υπήρξε ακόμα χτύπημα στο πυρηνικό πρόγραμμα.

«Αρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό - σε κάποιο βαθμό ναι- αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο ή απόλυτο βαθμό δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα αυτοί οι στόχοι - άρα με βάση αυτό το σκεπτικό, έχουμε ακόμα δρόμο στον πόλεμο» τόνισε ο κ. Χρυσοστόμου.

Εξήγησε ότι παρακολουθούμε ένα πόλεμο αντοχών σε δύο επίπεδα.

«Από πλευράς Ιράν ο πόλεμος αντοχών δηλαδή στο να έχει τη δυνατότητα ακόμα να εκτοξεύει πυραύλους και να συνεχίσει να εκτοξεύει drones κτλ μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα που φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα και μέχρι να καταστραφούν πλήρως όλες οι βάσεις εκτόξευσης, είναι το ένα πεδίο του πολέμου και ο άλλος πόλεμος είναι καθαρά οικονομικός, πόσο και οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αντέξουν αυτή την οικονομική υφεση που έρχεται, και ενεργειακή και οικονομική και εμπορική».

Ηδη, είπε, πολλές χώρες καταγράφουν τεράστιες οικονομικές πιέσεις.

«Πόσο θα αντέξει αυτή η κατάσταση; Διότι η πίεση εντός ΗΠΑ δεν θα είναι μόνο οικονομική είναι και πολιτική και ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης διαφωνεί με τον πόλεμο αυτό, ακόμα και Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι άρα υπάρχουν και πολιτικές και οικονομικές πιέσεις προς τον Τραμπ», συνέχισε.

Τρεις ομάδες χωρών που επηρεάζονται

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις και πώς αυτές διαμορφώνονται, ο κ. Χρυσοστόμου εστίασε σε τρεις ομάδες χωρών.

Η πρώτη ομάδα είναι οι χώρες των BRICS και κυρίως η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες είναι μαζί με το Ιράν, η δεύτερη ομάδα χωρών είναι τα σουνιτικά μουσουλμανικά κράτη του Κόλπου και η τρίτη ομάδα χωρών είναι οι χώρες της ΕΕ.

«Αν και αυτές οι χώρες, αυτές οι ομάδες χωρών μέχρι και την έναρξη του πολέμου είχαν συγκεκριμένους εταίρους και συμάχους, βλέπουμε μία διαφοροποίηση στη στάση τους απέναντι στους μέχρι πρότινος εταίρους και συμμάχους» υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν και εμπορικές και οικονομικές και συμμετέχουν στους ΒRICS. Δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν καταδικάσει της αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και τις θεωρούν παράνομες με βάση το διεθνές δίκαιο εντούτοις δεν έχουν πρόθεση να εμπλακούν σε αυτή τη σύρραξη και δεν επιλέγουν συμμετοχή στον πόλεμο, "αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα».

Μπορεί, είπε, οι Ρώσοι να βοηθούν το Ιράν παρασκηνιακά με πληροφορίες στόχων, ωστόσο δεν επιθυμούν να εμπλακούν αλλά ούτε θέλουν πτώση του καθεστώτος της Τεχεράνης για πάρα πολλούς λόγους.

Κίνα και Ρωσία, συνέχισε, «δεν θέλουν με τίποτε να πέσει το καθεστώς και να αντικατασταθεί από μία φιλοδυτική, φιλοαμερικανική διακυβέρνηση στο Ιράν διότι διακυβεύονται πολλά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας, άρα θέλουν από τη μία να παραμείνει το καθεστώς γιατί θα συνεχίσουν να έχουν σχέσεις μαζί του και εμπορικές και οικονομικές και άλλες αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να εισέλθουν στον πόλεμο και να γίνουν μέρος της σύρραξης συνδράμοντας στρατιωτικά το Ιράν».

Για τις χώρες του Κόλπου, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι λόγω των χτυπημάτων του Ιράν, έχουν εμπλακεί στον πόλεμο χωρίς να το επιθυμούν και έγιναν στόχος. Στην ουσία πλέον, είπε, οι σχέσεις αυτών των χωρών με το Ιράν έχουν μετατραπεί σε εχθρικές και ενδεχομένως μετά τη λήξη του πολέμου αυτές οι χώρες να αναπτύξουν περισσότερη συνεργασία και σχέσεις με το Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, υπέδειξε ότι «εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά να μην υπάρχει ταύτιση, σύμπλευση και συμπόρευση των χωρών της Ευρώπης και ειδικά των Νατοϊκών χωρών με τις ΗΠΑ». Υπενθύμισε ότι η Ισπανία εξέφρασε την κάθετη διαφωνία της, η Γαλλία στέλνει βοήθεια στην περιοχή αλλά για όχι για τους Αμερικανούς, στα πλαίσια συντονισμού και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν συμμετέχει στα χτυπήματα κατά του Ιράν ούτε και η Βρετανία, που ήταν η πιο στενή σύμμαχος χώρα των ΗΠΑ.

«Αρα, αυτός ο πόλεμος λειτουργεί και ως τρόπος αυτονόμησης των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις ΗΠΑ και το γεγονός ότι επικαλούμενοι και την ασφάλεια της Κύπρου έρχονται και ελληνικές και γαλλικές και ισπανικές δυνάμεις, στην ουσία σαν μία άτυπη ευρωπαϊκή ασπίδα που καταδεικνύει και μία προσπάθεια αυτονόμησης και διαφοροποίησης της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ» κατέληξε ο κ. Χρυσοστόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ