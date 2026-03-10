Βουτιά 15% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και 8% στην τιμή πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Βουτιά μέχρι και 15% παρουσίασε την Τρίτη η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ μεγάλη πτώση πέραν του 8% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF, το οποίο θεωρείται σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρούσαν γύρω στις 11.00 κατά 13,36%, στα 48,91 ευρώ την Μεγαβατώρα, ενώ στις 10.00 είχε αγγίξει και τα 46,27 ευρώ.

Πτώση πέραν του 14% καταγράφει και η τιμή του βρετανικού φυσικού αερίου, υποχωρώντας στις 124,99 πένες την θερμική μονάδα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ σημειώνει πτώση 8,5%, στα 90,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί κατά 8,2%, στα 87,02 δολάρια το βαρέλι.

Πάντως, η Saudi Aramco προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: ΚΥΠΕ