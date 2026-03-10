Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκκαλα του ιρανικού καθεστώτος - Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ "σπάει τα κόκκαλα" του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι "ακόμη δεν έχει τελειώσει".

"Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς", δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας. "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα", πρόσθεσε.

ΥΠΕΞ του Ιράν: Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» - Τα αντίποινα θα συνεχιστούν «για όσο απαιτείται»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για επικείμενα πλήγματα στην Τύρο και τη Σιδώνα στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι θα εξαπολύσει σύντομα πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν.

Ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις δύο πόλεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλούσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ