Συνταγή για λεμονάτη ρεβιθάδα με σπανάκι και κεφαλοτύρι - Νόστιμη και θρεπτική

Τα ρεβίθια είναι ένα αγαπημένο ελληνικό όσπριο. Όχι μόνο γιατί είναι νόστιμα αλλά επειδή είναι και εξαιρετικά θρεπτικά. Η κλασική ρεβιθόσουπα είναι ένα πιάτο με το οποίο μεγαλώσαμε όλοι αλλά και μια βάση για να φτιάξουμε ακόμα πιο απολαυστικά φαγητά, πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταμίνες. Πρακτικά, τα ρεβίθια πάνε σχεδόν με όλα τα λαχανικά και τα μυρωδικά και φυσικά με τυριά, αλλαντικά και αλίπαστα. Σε κάθε περίπτωση, η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε φρέσκα ρεβίθια (φετινής εσοδείας) και μια συνταγή που να τα απογειώνει. Παρακάτω σας έχουμε μια πρόταση για να τα φτιάξετε με μπόλικες πρασινάδες και να τα φουρνίσετε ώστε να χυλώσουν ωραία.

Λεμονάτη ρεβιθάδα φούρνου με σπανάκι και κεφαλοτύρι



Υλικά για 4 μερίδες

½ κιλό μέτρια ρεβίθια, μουλιασμένα αποβραδίς (τουλάχιστον 8 ώρες)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

4 χούφτες σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

½ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

8 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ξύσμα από ένα λεμόνι (ακέρωτο)

χυμός από δύο λεμόνια

1 λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών (σπιτικό ή ψυγείου)

4 κ.σ. κεφαλοτύρι, τριμμένο



Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Ρίχνουμε όλα τα υλικά μέσα σε ένα βαθύ ταψί ή γάστρα, αλατοπιπερώνουμε καλά και ανακατεύουμε. Πρέπει το νερό (ή ο ζωμός) να καλύπτει εντελώς όλα τα υλικά. Αν δεν τα καλύπτει προσθέτουμε ένα ποτήρι ακόμα. Κλείνουμε με το καπάκι ή με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 2 ώρες, μέχρι τα ρεβίθια να μαλακώσουν πολύ καλά και να χυλώσει η ρεβιθάδα (να γίνει σαν πηχτή σούπα). Σερβίρουμε ζεστή με γραβιέρα και έξτρα φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.