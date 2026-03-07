Πώς αποψύχουμε τις κατεψυγμένες γαρίδες και πώς τις μαγειρεύουμε σωστά

Οι κατεψυγμένες γαρίδες είναι από τα πιο πρακτικά υλικά της κατάψυξης, όμως πολλοί κάνουν λάθη στο ξεπάγωμα και στο μαγείρεμα που επηρεάζουν τη γεύση και την υφή τους. Καθαρίζονται εύκολα, μαγειρεύονται σε λίγα λεπτά και μπορούν να μπουν σε δεκάδες πιάτα, από μακαρονάδες και ριζότι μέχρι σαλάτες και σούπες.

Οι γαρίδες που πωλούνται στα ιχθυοπωλεία, έχουν καταψυχθεί και αποψυχθεί για να μπουν στον πάγκο. Γι’ αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις οι κατεψυγμένες γαρίδες που καταψύχθηκαν αμέσως μετά την επεξεργασία τους διατηρούν καλύτερα τη γεύση και την υφή τους. Φυσικά, όταν πρόκειται για πραγματικά φρέσκες, ελληνικές γαρίδες που φτάνουν στο πιάτο μας κατευθείαν από το ψάρεμα, η ποιότητά τους παραμένει ασύγκριτη.

Το μυστικό, ωστόσο, βρίσκεται κυρίως σε δύο, εξίσου σημαντικά, θέματα: στη σωστή απόψυξη (ξεπάγωμα) και στο προσεκτικό μαγείρεμα.

Πόση ώρα θέλουν οι γαρίδες για να ξεπαγώσουν;

Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι η αργή απόψυξη μέσα στο ψυγείο. Βάζουμε τις γαρίδες σε ένα μπολ ή δοχείο ώστε να συγκρατηθούν τα υγρά που θα βγάλουν και όχι σε σουρωτήρι που θα στραγγίζουν. Τις αφήνουμε στο ψυγείο για 12 έως 24 ώρες και μόλις αποψυχθούν, καλό είναι να μαγειρευτούν μέσα στην επόμενη ημέρα.

Αν χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσουμε πιο γρήγορα, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της γρήγορης απόψυξης. Τοποθετούμε τις γαρίδες σε μπολ με κρύο νερό και τις αφήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Είναι σημαντικό το νερό να είναι κρύο και όχι ζεστό, γιατί η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αλλοιώσει την υφή τους.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την απόψυξη τις στραγγίζουμε και τις σκουπίζουμε καλά με χαρτί κουζίνας, πριν τις μαγειρέψουμε.

Το λάθος που κάνουμε όταν ξεπαγώνουμε τις γαρίδες

Πολλοί βγάζουν τις κατεψυγμένες γαρίδες από την κατάψυξη και τις αφήνουν σε θερμοκρασία δωματίου, πάνω στον πάγκο της κουζίνας, μέχρι να ξεπαγώσουν. Είναι ένας εύκολος τρόπος, αλλά δεν είναι ο σωστός.

Σε θερμοκρασία δωματίου, το εξωτερικό της γαρίδας ζεσταίνεται πολύ πιο γρήγορα από το εσωτερικό. Αυτό, σημαίνει ότι η επιφάνειά της μπορεί να βρεθεί για αρκετή ώρα σε θερμοκρασίες όπου αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, ενώ το εσωτερικό παραμένει ακόμη παγωμένο. Γι’ αυτό τον λόγο, οι οδηγίες ασφάλειας τροφίμων προτείνουν δύο τρόπους:

Αργή απόψυξη στο ψυγείο

Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να μεταφέρουμε τις γαρίδες από την κατάψυξη στο ψυγείο και να τις αφήσουμε εκεί για αρκετές ώρες ή όλη τη νύχτα.

Γρήγορη απόψυξη σε κρύο νερό

Αν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε άμεσα, μπορούμε να τις βάλουμε σε ένα μπολ με κρύο νερό για περίπου 15-20 λεπτά. Το νερό πρέπει να είναι κρύο και όχι ζεστό, γιατί η υψηλή θερμοκρασία αρχίζει να αλλοιώνει τη σάρκα τους.

Μετά την απόψυξη τις στραγγίζουμε καλά και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Έτσι, θα μαγειρευτούν καλύτερα και δεν θα βγάλουν περιττά υγρά στο τηγάνι.

Πηγή: cantina.protothema.gr